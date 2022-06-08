https://uz.sputniknews.ru/20220608/al-kaida-ugrojaet-teraktami-v-indii-25115499.html
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии после слов об исламе и пророке Мухаммеде.
2022-06-08T10:57+0500
2022-06-08T10:57+0500
2022-06-08T10:57+0500
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теракт
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила устроить теракты в Индии после высказываний бывшего представителя правящей партии о пророке Мухаммеде, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Zee News.Уточним, на прошлой неделе бывший представитель правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" Нипур Шарма допустила ряд заявлений об исламе и пророке Мухаммеде во время дебатов по национальному телевидению.Ее высказывания вызвали дипломатический скандал с рядом мусульманских государств, включая Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые осудили антимусульманские высказывания, а ряд стран вызвали послов Индии и выразили им протест.Правительство Индии и "Бхаратия джаната парти" дистанцировались от этих заявлений, а саму Шарму отстранили от должности и лишили членства в партии.Накануне полиция Дели взяла под охрану Шарму и ее семью из-за поступающих угроз после высказываний о пророке Мухаммеде. Полиция также завела три уголовных дела в связи с угрозами, адресованными Шарме.Между тем, полиция индийского штата Махараштра открыла уголовное дело уже в отношении самой Шармы и вызвала её к следователю 22 июня для дачи показаний.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также: Пакистанский порт Карачи принял первый груз Узбекистана в Индию
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индия, дели, теракт
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии
"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии после слов об исламе и пророке Мухаммеде.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik
. Террористическая группировка "Аль-Каида"* пригрозила устроить теракты в Индии после высказываний бывшего представителя правящей партии о пророке Мухаммеде, сообщает
РИА Новости со ссылкой на телеканал Zee News.
Группировка пригрозила устроить теракты с участием смертников "в Дели, Мумбаи а также Уттар-Прадеше и Гуджарате", - сообщил телеканал.
Уточним, на прошлой неделе бывший представитель правящей индийской партии "Бхаратия джаната парти" Нипур Шарма допустила ряд заявлений об исламе и пророке Мухаммеде во время дебатов по национальному телевидению.
Ее высказывания вызвали дипломатический скандал с рядом мусульманских государств, включая Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые осудили антимусульманские высказывания, а ряд стран вызвали послов Индии и выразили им протест.
Правительство Индии и "Бхаратия джаната парти" дистанцировались от этих заявлений, а саму Шарму отстранили от должности и лишили членства в партии.
Накануне полиция Дели взяла под охрану Шарму и ее семью из-за поступающих угроз после высказываний о пророке Мухаммеде. Полиция также завела три уголовных дела в связи с угрозами, адресованными Шарме.
Между тем, полиция индийского штата Махараштра открыла уголовное дело уже в отношении самой Шармы и вызвала её к следователю 22 июня для дачи показаний.
*Запрещенная в России террористическая организация