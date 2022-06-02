https://uz.sputniknews.ru/20220602/pakistanskiy-port-karachi-prinyal-pervyy-gruz-uzbekistana-v-indiyu-24952034.html
Пакистанский порт Карачи принял первый груз Узбекистана в Индию
Пакистанский порт Карачи принял первый груз Узбекистана в Индию
Узбекистан стремится увеличить южные пути поставок грузов во внешней торговле.
2022-06-02T11:45+0500
2022-06-02T11:45+0500
2022-06-02T11:50+0500
экономика
узбекистан
пакистан
индия
порт
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан отправил в Индию первый груз через порт Карачи в Пакистане. Об этом сообщает Hellenic Shipping News.Как известно, груз из Узбекистана доставили в Карачи сухопутным транспортом. Далее его отправят в Индию. Транзит товара осуществляет одна из пакистанских компаний (ICTSI) в рамках двустороннего соглашения, которое ратифицировали в феврале этого года. Здесь это событие назвали символом расширения сотрудничества между двумя странами.Также в компании выразили надежду, что другие страны также воспользуются данным маршрутом доставки грузов в Центральную Азию через Пакистан. Отмечается, что это более быстрый и дешевый выход к морским портам.Узбекистан уже несколько лет стремится увеличить роль южных путей в поставках грузов во внешней торговле. Совместно с Пакистаном Узбекистан рассматривает заключение договора о свободной торговле, в том числе с участием Афганистана, также они несколько лет совместно работают над проектом Трансафганской железной дороги.С марта Пакистан запустил в Узбекистан первые поставки мяса. Одновременно пакистанская сторона упростила въезд для узбекистанских дальнобойщиков с целью расширить транзит через свои порты Гвадар, Карачи и Касим. Позже Индия отправила в Узбекистан транзитный груз через пакистанскую и афганскую территорию.Читайте также:Узбекистан утвердил соглашение о транзитной торговле с ПакистаномЧто связывает Узбекистан с Пакистаном: три сферы
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узбекистан, пакистан, индия, порт, груз, торговля
Пакистанский порт Карачи принял первый груз Узбекистана в Индию
11:45 02.06.2022 (обновлено: 11:50 02.06.2022)
Узбекистан стремится увеличить южные пути поставок грузов во внешней торговле.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Узбекистан отправил в Индию первый груз через порт Карачи в Пакистане. Об этом сообщает
Hellenic Shipping News.
Как известно, груз из Узбекистана доставили в Карачи сухопутным транспортом. Далее его отправят в Индию. Транзит товара осуществляет одна из пакистанских компаний (ICTSI) в рамках двустороннего соглашения, которое ратифицировали в феврале этого года. Здесь это событие назвали символом расширения сотрудничества между двумя странами.
Также в компании выразили надежду, что другие страны также воспользуются данным маршрутом доставки грузов в Центральную Азию через Пакистан. Отмечается, что это более быстрый и дешевый выход к морским портам.
Узбекистан уже несколько лет стремится увеличить роль южных путей в поставках грузов во внешней торговле. Совместно с Пакистаном Узбекистан рассматривает заключение договора о свободной торговле, в том числе с участием Афганистана, также они несколько лет совместно работают над проектом Трансафганской железной дороги.
С марта Пакистан запустил в Узбекистан первые поставки мяса. Одновременно пакистанская сторона упростила въезд для узбекистанских дальнобойщиков с целью расширить транзит через свои порты Гвадар, Карачи и Касим. Позже Индия отправила в Узбекистан транзитный груз через пакистанскую и афганскую территорию.