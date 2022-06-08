https://uz.sputniknews.ru/20220608/almalykskiy-kombinat-ispolzuet-opyt-rossii-v-upravlenii-proizvodstvom-25131232.html
Алмалыкский комбинат использует опыт России в управлении производством
Алмалыкский комбинат использует опыт России в управлении производством
Россияне проанализировали работу двух заводов и месторождений "Ёшлик I" и "Кальмакыр".
2022-06-08T16:24+0500
2022-06-08T16:24+0500
2022-06-08T16:24+0500
общество
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
россия
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ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik. Специалисты российской группы компаний Омега-Альянс (Operations Management Engineering Alliance) презентовали проекты по оцифровке систем управления производством и планированием горных работ на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Как рассказал заместитель председателя правления АГМК Абдулла Азизов, совместно с сотрудниками комбината российские специалисты проанализировали работу металлургического и цинкового заводов. Также они рассмотрели функционирование месторождений "Ёшлик I" и "Кальмакыр".По итогам исследований, представители российской компании представили Дорожную карту планирования горных работ и проект методов управления.Как отметил Абдулла Азизов, планируется последующее внедрение одной из передовых разработок компании. Это интегрированная информационно-вычислительная система, которая объединяет методы и инструменты управления производством в реальном времени.Напомним, в декабре Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на АГМК. Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие комбината в общей сложности $7 млрд.Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями России - лидерами отрасли.Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.Читайте также: Алмалыкский ГМК разместит до 25% акций на зарубежных рынках
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оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", россия
Алмалыкский комбинат использует опыт России в управлении производством
Россияне проанализировали работу двух заводов и месторождений "Ёшлик I" и "Кальмакыр".
ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik
. Специалисты российской группы компаний Омега-Альянс (Operations Management Engineering Alliance) презентовали проекты по оцифровке систем управления производством и планированием горных работ на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК). Об этом сообщает пресс-служба
предприятия.
Как рассказал заместитель председателя правления АГМК Абдулла Азизов, совместно с сотрудниками комбината российские специалисты проанализировали работу металлургического и цинкового заводов. Также они рассмотрели функционирование месторождений "Ёшлик I" и "Кальмакыр".
По итогам исследований, представители российской компании представили Дорожную карту планирования горных работ и проект методов управления.
Как отметил Абдулла Азизов, планируется последующее внедрение одной из передовых разработок компании. Это интегрированная информационно-вычислительная система, которая объединяет методы и инструменты управления производством в реальном времени.
Напомним, в декабре Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на АГМК. Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие комбината в общей сложности $7 млрд.
Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями России - лидерами отрасли.
Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.