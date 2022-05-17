https://uz.sputniknews.ru/20220517/almalykskiy-gmk-razmestit-do-25-aktsiy-na-zarubejnyx-rynkax-24603316.html

Алмалыкский ГМК разместит до 25% акций на зарубежных рынках

Алмалыкский ГМК разместит до 25% акций на зарубежных рынках

На долю Алмалыкского ГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в Узбекистане.

2022-05-17T10:59+0500

2022-05-17T10:59+0500

2022-05-17T11:00+0500

экономика

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

акции

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат — крупнейший в Узбекистане производитель меди и серебра — намерен в 2023-2024 годах провести первичное размещение акций (IPO).В результате предприятие может разместить на зарубежных рынках до 25% капитала, сообщили в Министерстве финансов республики.Для IPO акций АГМК на внутреннем рынке также привлекут андеррайтеров. Итоги тендера стартовой стоимостью $9 млн, как ожидается, подведут в начале июня.В соответствии с техническим заданием конкурса, комбинат планирует разместить на местном рынке до 5% простых акций, а на зарубежных площадках — до 25%.Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены >>Напомним: на долю Алмалыкского ГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в Узбекистане. По итогам 2021 года его производство увеличилось до 148,5 тысячи тонн (+0,06%).В 2021-2028 годах комбинат реализует проект увеличения добычи меди стоимостью $5,1 млрд за счет освоения месторождения "Ёшлик-1" в Ташкентской области.На первом этапе (2021-2025 годы) должны быть достигнуты ежегодные результаты производства в 290 тысяч тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонны серебра; на втором этапе (2024-2028 годы) — 400 тысяч тонн катодной меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра.Читайте также:

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