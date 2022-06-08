https://uz.sputniknews.ru/20220608/deputaty-podveli-itogi-vyborov-predsedateley-maxalley-25136019.html
Депутаты подвели итоги выборов председателей махаллей
Депутаты подвели итоги выборов председателей махаллей
Всего на должность аксакалов сходов граждан претендовали 26 910 кандидатов.
2022-06-08T18:35+0500
2022-06-08T18:35+0500
2022-06-08T18:35+0500
общество
махалля
выборы
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ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik. В Узбекистане 7 июня прошло очередное заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса. Его участники обсудили итоги проведенных в мае выборов председателей (аксакалов) сходов граждан, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Выборы прошли в 9 349 махаллях. Всех аксакалов здесь выбрали путем голосования. Всего на должность главы махалли претендовали 26 910 кандидатов.При этом, 6 272 председателей впервые заняли эту должность. Количество женщин - руководителей сходов граждан выросло и составляет 1 104.Высшее образование имеют 95% избранных председателей.По итогам заседания депутаты закрепили результаты голосования в постановлении Кенгаша Сената "Об итогах выборов председателей (аксакалов) сходов граждан".Напомним, 1 марта Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке махалля и старейшин.В соответствии с указом, в республике появились Государственный комитет по делам семьи и женщин и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения.Читайте также: Ботир Парпиев назначен советником министра по поддержке махалли
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махалля, выборы
Депутаты подвели итоги выборов председателей махаллей
Всего на должность аксакалов сходов граждан претендовали 26 910 кандидатов.
ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik
. В Узбекистане 7 июня прошло очередное заседание Кенгаша Сената Олий Мажлиса. Его участники обсудили итоги проведенных в мае выборов председателей (аксакалов) сходов граждан, сообщает пресс-служба
верхней палаты парламента.
Выборы прошли в 9 349 махаллях. Всех аксакалов здесь выбрали путем голосования. Всего на должность главы махалли претендовали 26 910 кандидатов.
При этом, 6 272 председателей впервые заняли эту должность. Количество женщин - руководителей сходов граждан выросло и составляет 1 104.
Высшее образование имеют 95% избранных председателей.
По итогам заседания депутаты закрепили результаты голосования в постановлении Кенгаша Сената "Об итогах выборов председателей (аксакалов) сходов граждан".
Напомним, 1 марта Шавкат Мирзиёев подписал
указ о мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке махалля и старейшин.
В соответствии с указом, в республике появились Государственный комитет по делам семьи и женщин и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения.