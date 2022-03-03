https://uz.sputniknews.ru/20220303/ot-chego-budet-zaviset-zarplata-predsedateley-maxalli--reshenie-prezidenta-23118867.html

От чего будет зависеть зарплата председателей махалли – решение президента

От чего будет зависеть зарплата председателей махалли – решение президента

Как и в каком объеме решено поощрять председателей махаллей за эффективную работу – читайте подробнее в материале.

2022-03-03T17:19+0500

2022-03-03T17:19+0500

2022-03-03T17:19+0500

общество

махалля

зарплата

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Стало известно, как будет организована работа Министерства по поддержке махалли и старшего поколения. Президент подписал постановление, которым утвердил количество работников ведомства и его структуру.В Центральном аппарате Министерства будут трудоустроены 54 человека. Штат областных управлений составит 168 специалистов, а в районных (городских) отделах ведомства будут работать в общей сложность 1035 человек.Документом установлен и размер месячного оклада председателей махалли. С начала мая этого года они будут получать зарплату пропорционально количеству домов в махалле:Для справки: минимальный размер оплаты труда составляет 822 тысячи сумов.Для поощрения председателей махаллей за эффективную работу будет сформирован фонд материального стимулирования, который будет составлять 15% от фонда оплаты труда.Напомним, 1 марта Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке махаллей и старейшин. Указом созданы Государственный комитет по делам семьи и женщин и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения.Читайте также:Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана >>Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ >>

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махалля, зарплата