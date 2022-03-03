https://uz.sputniknews.ru/20220303/ot-chego-budet-zaviset-zarplata-predsedateley-maxalli--reshenie-prezidenta-23118867.html
От чего будет зависеть зарплата председателей махалли – решение президента
От чего будет зависеть зарплата председателей махалли – решение президента
Как и в каком объеме решено поощрять председателей махаллей за эффективную работу – читайте подробнее в материале.
2022-03-03T17:19+0500
2022-03-03T17:19+0500
2022-03-03T17:19+0500
общество
махалля
зарплата
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Стало известно, как будет организована работа Министерства по поддержке махалли и старшего поколения. Президент подписал постановление, которым утвердил количество работников ведомства и его структуру.В Центральном аппарате Министерства будут трудоустроены 54 человека. Штат областных управлений составит 168 специалистов, а в районных (городских) отделах ведомства будут работать в общей сложность 1035 человек.Документом установлен и размер месячного оклада председателей махалли. С начала мая этого года они будут получать зарплату пропорционально количеству домов в махалле:Для справки: минимальный размер оплаты труда составляет 822 тысячи сумов.Для поощрения председателей махаллей за эффективную работу будет сформирован фонд материального стимулирования, который будет составлять 15% от фонда оплаты труда.Напомним, 1 марта Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке махаллей и старейшин. Указом созданы Государственный комитет по делам семьи и женщин и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения.Читайте также:Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана >>Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ >>
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махалля, зарплата
От чего будет зависеть зарплата председателей махалли – решение президента
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Как и в каком объеме решено поощрять председателей махаллей за эффективную работу – читайте подробнее в материале.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Стало известно, как будет организована работа Министерства по поддержке махалли и старшего поколения. Президент подписал постановление, которым утвердил количество работников ведомства и его структуру.
В Центральном аппарате Министерства будут трудоустроены 54 человека. Штат областных управлений составит 168 специалистов, а в районных (городских) отделах ведомства будут работать в общей сложность 1035 человек.
Документом установлен и размер месячного оклада председателей махалли. С начала мая этого года они будут получать зарплату пропорционально количеству домов в махалле:
до 500 домов – в 4-кратном размере МРОТ;
от 501 до 1000 – 4,5 размеров МРОТ;
1000 и более домов – 5 размеров МРОТ.
Для справки: минимальный размер оплаты труда составляет 822 тысячи сумов.
Для поощрения председателей махаллей за эффективную работу будет сформирован фонд материального стимулирования, который будет составлять 15% от фонда оплаты труда.
Напомним, 1 марта Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке махаллей и старейшин. Указом созданы Государственный комитет по делам семьи и женщин и Министерство по поддержке махалли и старшего поколения.
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