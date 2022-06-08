https://uz.sputniknews.ru/20220608/glavnye-zayavleniya-lavrova-po-itogam-peregovorov-v-turtsii--25127934.html

Главные заявления Лаврова по итогам переговоров в Турции

Главные заявления Лаврова по итогам переговоров в Турции

Тезисы Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

2022-06-08T15:23+0500

2022-06-08T15:23+0500

2022-06-08T15:27+0500

в мире

сергей лавров

турция

переговоры

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Процесс перехода на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии. Мы также обсуждаем перспективы использования в Турции российской платежной карты "Мир", что безусловно, позволит восстанавливать туристические потоки допандемийного уровня. Рекорд был почти семь миллионов туристов в год, в прошлом году эта цифра составила четыре миллиона, и она продолжает увеличиваться", - сказал он на пресс-конференции в Турции.Москва готова оформить "тем или иным способом" гарантии по разблокировки портов, сообщил Лавров. "РФ гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции", - сказал он.Россия посмотрит, как предварительные договорённости по вывозу зерна с Украины, обсуждавшиеся в Турции, будут воплощены в практические дела, заявил глава МИД РФ. Он пояснил, что главная проблема была в том, что Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов."Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - сказал он по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами", - подчеркнул Лавров.На данный момент, военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, заявил министр."Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку - она маленькая на самом деле - решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Турция сообщила, что украинская сторона готова обеспечивать проход через минные поля или разминирование, отметил министр, выразив надежду, что проблема будет решаться.По словам Лаврова, западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя. "(Проблему - ред.) пытаются явно наши западные коллеги сохранить в качестве постоянного раздражителя. Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", - сообщил Лавров.Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, отметил глава МИД РФ."Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - сказал Лавров.По мнению министра, ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, но Запад рисует из неё "вселенскую катастрофу"."Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых", - сказал он.Москва ценит усилия Анкары по вопросу вывоза украинского зерна, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы очень ценим, тем не менее, усилия наших турецких друзей, которые ищут пути разблокирования ситуации, того, как вывести зерно из украинских портов и дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков и которые там в общем-то используются в качестве заложников, по большому счету", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции.Заявление Владимира Зеленского, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела свои войска на линию 24 февраля, это не серьезный подход, подчеркнул Лавров."Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же (в Турции). Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз", - сказал он.Лавров также отметил, что Москва понимает озабоченности Анкары в связи с ситуацией на севере Сирии.Он добавил, что договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, но обе стороны им привержены.Читайте также:В Турции объяснили, какие страны не могут стать членами НАТО

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сергей лавров, турция, переговоры