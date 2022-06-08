https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-turtsii-obyasnili-kakie-strany-ne-mogut-stat-chlenami-nato-25114945.html

В Турции объяснили, какие страны не могут стать членами НАТО

В Турции объяснили, какие страны не могут стать членами НАТО

В Анкаре заявили, что не могут принять в НАТО страны без четкой позиции по терроризму.

2022-06-08T10:35+0500

2022-06-08T10:35+0500

2022-06-08T11:14+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО от стран, которые не желают занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает РИА Новости.Напомним, на фоне событий на Украине 18 мая Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок.Тогда турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может дать положительный ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.По его словам, геополитические процессы последнего периода продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО.Представитель Администрации турецкого лидера отметил, что проблемы в сфере безопасности, с которыми сейчас сталкиваются страны не являются сугубо следствием угрозы одних государств в отношении других.Алтун отметил, что новые угрозы и риски приводят к пересмотру параметров безопасности и в НАТО.В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.Читайте также: Лавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность

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