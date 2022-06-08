В Турции объяснили, какие страны не могут стать членами НАТО
10:35 08.06.2022 (обновлено: 11:14 08.06.2022)
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
В Анкаре заявили, что не могут принять в НАТО страны без четкой позиции по терроризму.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО от стран, которые не желают занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает РИА Новости.
Напомним, на фоне событий на Украине 18 мая Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок.
Тогда турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может дать положительный ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Турция не может воспринять позитивно заявки на вступление в НАТО, поданные странами, не желающими занимать четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. Подобная позиция является также угрозой для будущего Североатлантического альянса", - приводит слова Алтуна агентство "Анадолу".
По его словам, геополитические процессы последнего периода продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО.
"Cитуация на Украине и последовавшие процессы показали, что блок НАТО очень весьма быстро вовлекается в геополитического противостояние. Имеют место новые опасения относительно безопасности внутри НАТО", - констатировал Алтун.
Представитель Администрации турецкого лидера отметил, что проблемы в сфере безопасности, с которыми сейчас сталкиваются страны не являются сугубо следствием угрозы одних государств в отношении других.
"Налицо комплекс вызовов, таких как: терроризм, эпидемии, нелегальная миграция, кибербезопасность, изменения климата, перебои в поставках энергоресурсов, экономическая и политическая стабильность. Все эти факторы вкупе накладывают отпечаток на международную безопасность", - подчеркнул он.
Алтун отметил, что новые угрозы и риски приводят к пересмотру параметров безопасности и в НАТО.
"Угрозы современности гораздо сложнее, чем проблемы периода, когда создавался Альянс. Именно по этой причине для НАТО важно укреплять солидарность, учитывать интересы всех партнеров в сфере нацбезопасности", - сказал он.
В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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