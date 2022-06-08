https://uz.sputniknews.ru/20220608/glavy-mid-uzbekistana-i-turkmenistana-obsudili-dalneyshee-sotrudnichestvo-25135112.html

Главы МИД Узбекистана и Туркменистана обсудили дальнейшее сотрудничество

Главы МИД Узбекистана и Туркменистана обсудили дальнейшее сотрудничество

Особое внимание уделено реализации договоренностей по продвижению главных проектов.

2022-06-08T18:13+0500

2022-06-08T18:13+0500

2022-06-08T18:13+0500

политика

туркменистан

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сегодня в столице Казахстана прошли переговоры и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым в ходе третьей министерской встречи "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства республики.Главы министерств рассмотрели большой круг вопросов повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия между Узбекистаном и Туркменистаном.Отмечалось, что благодаря политическим усилиям президентов обоих государств, узбекско-туркменские отношения поднялись на качественно новый уровень.Кроме того, увеличились темпы роста двусторонней торговли между странами.Особое внимание министры уделили реализации договоренностей по продвижению главных проектов торгово-экономического, транспортно-коммуникационного, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.Обсуждены также перспективы регионального взаимодействия и продолжения дальнейшего диалога в рамках международных организаций.Владимир Норов и Рашид Мередов подтвердили твердую приверженность курсу на плодотворное партнерства во благо двух стран, говорится в сообщении.Читайте также:Алмалыкский комбинат использует опыт России в управлении производством

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