https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-izmenilas-konstitutsiya-kazaxstana--infografika-25126331.html

Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика

Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика

По итогам конституционного референдума в Казахстане первый президент страны лишился привилегий, а республика поменяла форму правления. Какие еще произошли изменения — в нашем обзоре.

2022-06-08T14:22+0500

2022-06-08T14:22+0500

2022-06-08T14:22+0500

в мире

казахстан

конституция

референдум

республика

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Казахстане 5 июня прошел референдум по поправкам в Основной закон страны. С сегодняшнего дня они вступили в силу.По данным Центризбиркома, всего в минувший понедельник пришли на участки для голосования 7 985 769 человек. Явка при этом составила 68,05 процента, пишет Sputnik Казахстан.За внесение изменений в Конституцию проголосовало 77,18 процента, или 6 163 516 человек. 18,66 процента высказали против. Остальную часть бюллетеней признали недействительными или не учли при подсчете по тем или иным причинам.Основные изменения:

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казахстан, конституция, референдум, республика