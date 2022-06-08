https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-izmenilas-konstitutsiya-kazaxstana--infografika-25126331.html
Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика
Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика
По итогам конституционного референдума в Казахстане первый президент страны лишился привилегий, а республика поменяла форму правления. Какие еще произошли изменения — в нашем обзоре.
2022-06-08T14:22+0500
2022-06-08T14:22+0500
2022-06-08T14:22+0500
в мире
казахстан
конституция
референдум
республика
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Казахстане 5 июня прошел референдум по поправкам в Основной закон страны. С сегодняшнего дня они вступили в силу.По данным Центризбиркома, всего в минувший понедельник пришли на участки для голосования 7 985 769 человек. Явка при этом составила 68,05 процента, пишет Sputnik Казахстан.За внесение изменений в Конституцию проголосовало 77,18 процента, или 6 163 516 человек. 18,66 процента высказали против. Остальную часть бюллетеней признали недействительными или не учли при подсчете по тем или иным причинам.Основные изменения:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, конституция, референдум, республика
Как изменилась Конституция Казахстана — инфографика
По итогам конституционного референдума в Казахстане первый президент страны лишился привилегий, а республика поменяла форму правления. Какие еще произошли изменения — в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Казахстане 5 июня прошел референдум по поправкам в Основной закон страны. С сегодняшнего дня они вступили в силу.
По данным Центризбиркома, всего в минувший понедельник пришли на участки для голосования 7 985 769 человек. Явка при этом составила 68,05 процента, пишет Sputnik Казахстан
.
За внесение изменений в Конституцию проголосовало 77,18 процента, или 6 163 516 человек. 18,66 процента высказали против. Остальную часть бюллетеней признали недействительными или не учли при подсчете по тем или иным причинам.
Основные изменения:
Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.
Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.
Близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.
Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.
Смертная казнь запрещается. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни.
Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.
Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят.
Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.
Исключены положения об особой роли и привилегиях первого президента.