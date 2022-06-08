https://uz.sputniknews.ru/20220608/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-8-iyunya-25130175.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 8 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 8 июня

В ДНР предъявили обвинения трем иностранным наемникам.

2022-06-08T17:07+0500

2022-06-08T17:07+0500

2022-06-08T17:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

днр

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 8 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Верховный суд ДНР предъявил обвинения двум иностранным наемникам, воевавшим в Донбассе. Генпрокуратура республики ранее отмечала, что для них может быть избрана высшая мера наказания. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме". Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.Народная милиция ДНР сообщила, что за текущие сутки вместе с российской армией уничтожила более 30 украинских военных, а также две боевые машины пехоты.Российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон на сегодня ограничено... Оно во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем", — сказал посол.Между тем правоохранительные органы Канады и США договорились об укреплении усилий по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая может усилить военные возможности России.Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание специального совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны, следует из заявления ведомства.Передача США артиллерийских систем Украине может привести к эскалации конфликта, предупредило посольство России в Вашингтоне. Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что Киев обстреливает из гаубиц НАТО, — предположительно, американских орудий M777 — приграничные районы России.Кроме того, как отметили дипломаты, в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу, что современное высокоточное оружие попадет в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на Украине, но и за ее пределами.Дипмиссия назвала решение передать Киеву четыре вертолета Ми-17 российского производства вопиющим нарушением американской стороной обязательств перед Москвой."Такая поставка осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия РФ", — заявили в посольстве, отметив, что США проигнорировали соответствующие обращения российской стороны.Опасность передачи ПЗРК "третьим" странам признают и сами американцы. "Неслучайно между Россией и США долгие годы существовало соглашение о взаимном информировании о зарубежных продажах ПЗРК", — подчеркнули в посольстве.Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times Стив Ханке, профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса. Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, Евросоюза и всего мира, Ханке сказал, что есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций и различных НПО."Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер, указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими. Евросоюз понесет огромные расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и Соединенными Штатами. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы", — подчеркнул эксперт.По мнению Ханке, запреты на импорт российских энергоресурсов и их транспортировку окажут "очень негативное и серьезное" влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.Профессор подверг критике заявление президента США Джо Байдена о том, что инфляция в стране спровоцирована действиями России. Ханке отметил, что проблемы в Америке вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как "пьяные матросы".Читайте также:Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области

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