https://uz.sputniknews.ru/20220608/vse-ukraintsy-smogut-poluchit-rossiyskiy-pasport-v-xersonskoy-oblasti--25129967.html
Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области
Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области
В Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов страны.
2022-06-08T15:44+0500
2022-06-08T15:44+0500
2022-06-08T15:44+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гражданство
россия
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Все жители Херсонской области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области (ВГА) Владимир Сальдо.Такое решение вызвало прибытие в область большого количества жителей других регионов, сообщает RT.Ранее в эфире телеканала "Соловьёв LIVE" Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области отменили пошлину за получение российского паспорта.Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Первый российский банк начал работу в Херсонской области
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гражданство, россия
Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области
В Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов страны.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Все жители Херсонской области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области (ВГА) Владимир Сальдо.
Такое решение вызвало прибытие в область большого количества жителей других регионов, сообщает RT
.
"Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан", — заявил глава ВГА.
Ранее в эфире телеканала "Соловьёв LIVE" Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области отменили пошлину за получение российского паспорта.
Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.