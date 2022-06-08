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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220608/vse-ukraintsy-smogut-poluchit-rossiyskiy-pasport-v-xersonskoy-oblasti--25129967.html
Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области
Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области
В Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов страны.
2022-06-08T15:44+0500
2022-06-08T15:44+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гражданство
россия
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Все жители Херсонской области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области (ВГА) Владимир Сальдо.Такое решение вызвало прибытие в область большого количества жителей других регионов, сообщает RT.Ранее в эфире телеканала "Соловьёв LIVE" Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области отменили пошлину за получение российского паспорта.Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Первый российский банк начал работу в Херсонской области
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Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области

15:44 08.06.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2022
© Sputnik
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В Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов страны.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Все жители Херсонской области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области (ВГА) Владимир Сальдо.
Такое решение вызвало прибытие в область большого количества жителей других регионов, сообщает RT.
"Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан", — заявил глава ВГА.
Ранее в эфире телеканала "Соловьёв LIVE" Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области отменили пошлину за получение российского паспорта.
Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.
Читайте также: Первый российский банк начал работу в Херсонской области
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