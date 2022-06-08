https://uz.sputniknews.ru/20220608/vse-ukraintsy-smogut-poluchit-rossiyskiy-pasport-v-xersonskoy-oblasti--25129967.html

Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области

Все украинцы смогут получить российский паспорт в Херсонской области

В Херсонскую область прибыло много жителей Украины из других регионов страны.

2022-06-08T15:44+0500

2022-06-08T15:44+0500

2022-06-08T15:44+0500

специальная военная операция россии в донбассе

гражданство

россия

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Все жители Херсонской области вне зависимости от прописки могут подать заявление на получение российского гражданства, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области (ВГА) Владимир Сальдо.Такое решение вызвало прибытие в область большого количества жителей других регионов, сообщает RT.Ранее в эфире телеканала "Соловьёв LIVE" Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области отменили пошлину за получение российского паспорта.Напомним, российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Первый российский банк начал работу в Херсонской области

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