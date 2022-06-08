https://uz.sputniknews.ru/20220608/prezident-predlojil-obschepitu-podnyatsya-vyshe-25114130.html

Президент предложил общепиту "подняться выше"

Президент предложил общепиту "подняться выше"

Опыт предпринимателей Бухары поручено внедрить в 28 городах и областных центрах, всех районах столицы.

2022-06-08T09:32+0500

2022-06-08T09:32+0500

2022-06-08T09:32+0500

политика

общепит

гостиница

бухара

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ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил хокимам областей до конца года создать 800 тысяч новых рабочих мест на объектах сервиса и обслуживания, из которых 300 тысяч – до конца первого полугодия. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.Возможность достижения этих показателей глава государства объяснил на примере Бухары. Здесь заведения общепита открыли на крышах гостиниц и торговых центров.Глава государства отметил, что, помимо того, имеется возможность организовать более 100 ресторанов и кафе, зоны обслуживания на первых этажах около 50 зданий госучреждений на восьми центральных улицах города.Президент Узбекистана поручил хокимам областей рассмотреть и внедрить опыт предпринимателей Бухары в 28 городах, областных центрах и всех районах столицы.Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать программу эффективного использования около четырех тысяч административных зданий на балансе госорганов.Ранее сообщалось, что в сфере услуг уже в этом году создадут 1,5 млн рабочих мест. По словам президента, для этого в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч новых проектов в данной сфере и довести объем услуг до 435 триллионов сумов.При этом президент отметил проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. В основном они связаны с выделением земли, строительством и инфраструктурой.Было указано, что из 45 тысяч земельных участков, предложенных на аукцион, 3 тысячи возвращены на согласование. Основная причина — отсутствие генеральных планов территорий или проектов архитектурной планировки.

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общепит, гостиница, бухара