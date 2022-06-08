https://uz.sputniknews.ru/20220608/prezident-predlojil-obschepitu-podnyatsya-vyshe-25114130.html
Президент предложил общепиту "подняться выше"
Президент предложил общепиту "подняться выше"
Опыт предпринимателей Бухары поручено внедрить в 28 городах и областных центрах, всех районах столицы.
2022-06-08T09:32+0500
2022-06-08T09:32+0500
2022-06-08T09:32+0500
политика
общепит
гостиница
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1439/69/14396934_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_69013a4af34609363f7691aea01cc5c2.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил хокимам областей до конца года создать 800 тысяч новых рабочих мест на объектах сервиса и обслуживания, из которых 300 тысяч – до конца первого полугодия. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.Возможность достижения этих показателей глава государства объяснил на примере Бухары. Здесь заведения общепита открыли на крышах гостиниц и торговых центров.Глава государства отметил, что, помимо того, имеется возможность организовать более 100 ресторанов и кафе, зоны обслуживания на первых этажах около 50 зданий госучреждений на восьми центральных улицах города.Президент Узбекистана поручил хокимам областей рассмотреть и внедрить опыт предпринимателей Бухары в 28 городах, областных центрах и всех районах столицы.Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать программу эффективного использования около четырех тысяч административных зданий на балансе госорганов.Ранее сообщалось, что в сфере услуг уже в этом году создадут 1,5 млн рабочих мест. По словам президента, для этого в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч новых проектов в данной сфере и довести объем услуг до 435 триллионов сумов.При этом президент отметил проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. В основном они связаны с выделением земли, строительством и инфраструктурой.Было указано, что из 45 тысяч земельных участков, предложенных на аукцион, 3 тысячи возвращены на согласование. Основная причина — отсутствие генеральных планов территорий или проектов архитектурной планировки.
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1439/69/14396934_758:0:3489:2048_1920x0_80_0_0_d061da624983801a45902e16ec100dd6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общепит, гостиница, бухара
Президент предложил общепиту "подняться выше"
Опыт предпринимателей Бухары поручено внедрить в 28 городах и областных центрах, всех районах столицы.
ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил хокимам областей до конца года создать 800 тысяч новых рабочих мест на объектах сервиса и обслуживания, из которых 300 тысяч – до конца первого полугодия. Об этом сообщает пресс-секретарь лидера Шерзод Асадов.
Возможность достижения этих показателей глава государства объяснил на примере Бухары. Здесь заведения общепита открыли на крышах гостиниц и торговых центров.
Глава государства отметил, что, помимо того, имеется возможность организовать более 100 ресторанов и кафе, зоны обслуживания на первых этажах около 50 зданий госучреждений на восьми центральных улицах города.
Президент Узбекистана поручил хокимам областей рассмотреть и внедрить опыт предпринимателей Бухары в 28 городах, областных центрах и всех районах столицы.
Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать программу эффективного использования около четырех тысяч административных зданий на балансе госорганов.
Ранее сообщалось
, что в сфере услуг уже в этом году создадут 1,5 млн рабочих мест. По словам президента, для этого в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч новых проектов в данной сфере и довести объем услуг до 435 триллионов сумов.
При этом президент отметил проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. В основном они связаны с выделением земли, строительством и инфраструктурой.
Было указано, что из 45 тысяч земельных участков, предложенных на аукцион, 3 тысячи возвращены на согласование. Основная причина — отсутствие генеральных планов территорий или проектов архитектурной планировки.