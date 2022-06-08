https://uz.sputniknews.ru/20220608/repery-iz-bishkeka-i-surguta-zapisali-trek-v-podderjku-spetsoperatsii---video-25140903.html
Рэперы из Бишкека и Сургута записали трек в поддержку спецоперации - видео
Рэперы из Бишкека и Сургута записали трек в поддержку спецоперации - видео
В тексте говорится о том, что сейчас, как и 77 лет назад, вместе в бой идут люди разных национальностей. Цель проекта – противостоять пропаганде о ситуации на Украине и информационному шуму, говорит один из авторов.
2022-06-08T20:32+0500
2022-06-08T20:32+0500
2022-06-08T20:32+0500
специальная военная операция россии в донбассе
бишкек
сургут
песня
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Рэпер из Бишкека Медер Кадыров совместно со своим коллегой из Сургута записал трек против фашизма и в поддержку специальной военной операции России на Украине."Хотели сделать песню о Великой Отечественной войне, но в итоге написалась песня и про СВО", — рассказал Медер Кадыров в интервью SputnikLive.В тексте трека говорится о том, что сейчас, как и 77 лет назад, вместе в бой идут люди разных национальностей. По словам Медера, Бишкек не страдает русофобией, здесь многие свободно говорят на русском языке и любят русскую культуру, но от информационной войны никуда не деться.Читайте также: В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности
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бишкек, сургут, песня
Рэперы из Бишкека и Сургута записали трек в поддержку спецоперации - видео
В тексте говорится о том, что сейчас, как и 77 лет назад, вместе в бой идут люди разных национальностей. Цель проекта – противостоять пропаганде о ситуации на Украине и информационному шуму, говорит один из авторов.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Рэпер из Бишкека Медер Кадыров совместно со своим коллегой из Сургута записал трек против фашизма и в поддержку специальной военной операции России на Украине.
"Хотели сделать песню о Великой Отечественной войне, но в итоге написалась песня и про СВО", — рассказал Медер Кадыров в интервью SputnikLive.
В тексте трека говорится о том, что сейчас, как и 77 лет назад, вместе в бой идут люди разных национальностей. По словам Медера, Бишкек не страдает русофобией, здесь многие свободно говорят на русском языке и любят русскую культуру, но от информационной войны никуда не деться.
"Нам из Кыргызстана сложно разобраться в ситуации, потому что сами знаете, как работает пропаганда и какая идет информационная волна. Сложно оставаться в сознании, трезво мыслить, в таком инфошуме, такие люди как мы должны задавать направление правильное и вектор для мышления", - сказал рэпер.