https://uz.sputniknews.ru/20220608/repery-iz-bishkeka-i-surguta-zapisali-trek-v-podderjku-spetsoperatsii---video-25140903.html

Рэперы из Бишкека и Сургута записали трек в поддержку спецоперации - видео

Рэперы из Бишкека и Сургута записали трек в поддержку спецоперации - видео

В тексте говорится о том, что сейчас, как и 77 лет назад, вместе в бой идут люди разных национальностей. Цель проекта – противостоять пропаганде о ситуации на Украине и информационному шуму, говорит один из авторов.

2022-06-08T20:32+0500

2022-06-08T20:32+0500

2022-06-08T20:32+0500

специальная военная операция россии в донбассе

бишкек

сургут

песня

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Рэпер из Бишкека Медер Кадыров совместно со своим коллегой из Сургута записал трек против фашизма и в поддержку специальной военной операции России на Украине."Хотели сделать песню о Великой Отечественной войне, но в итоге написалась песня и про СВО", — рассказал Медер Кадыров в интервью SputnikLive.В тексте трека говорится о том, что сейчас, как и 77 лет назад, вместе в бой идут люди разных национальностей. По словам Медера, Бишкек не страдает русофобией, здесь многие свободно говорят на русском языке и любят русскую культуру, но от информационной войны никуда не деться.Читайте также: В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности

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бишкек, сургут, песня