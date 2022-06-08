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https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-tashkente-proydet-prazdnichnyy-kontsert-ko-dnyu-rossii--podrobnosti--25128687.html
В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности
В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности
Празднование одного из главных российских праздников пройдет в парке имени Мирзо-Улугбека. Организаторы мероприятия анонсировали развлекательную программу для жителей столицы.
2022-06-08T15:02+0500
2022-06-08T15:02+0500
культура
концерт
ташкент
день россии
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Ежегодный праздник День России отметят в Ташкенте. Праздничный концерт состоится в субботу 11 июня в 19:00 в парке имени Мирзо-Улугбека. Вход на мероприятие свободный, сообщают организаторы.Организаторами выступят Русский Дом (представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан – ред.), Россотрудничество, Министерство культуры Российской Федерации и администрация Central Park.Программа концерта рассчитана на всех жителей столицы независимо от национальности. Она включает как русские народные песни, так и песни из известных фильмов.Напоминаем: День России – праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. Именно 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Этот праздник объединяет не только россиян, вместе с Россией его празднуют все, для кого близка российская культура.Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
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концерт, ташкент, день россии

В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности

15:02 08.06.2022
© Сайт театра песни "Яр"Московский театр песни "Яр"
Московский театр песни Яр - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2022
© Сайт театра песни "Яр"
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Празднование одного из главных российских праздников пройдет в парке имени Мирзо-Улугбека. Организаторы мероприятия анонсировали развлекательную программу для жителей столицы.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Ежегодный праздник День России отметят в Ташкенте. Праздничный концерт состоится в субботу 11 июня в 19:00 в парке имени Мирзо-Улугбека. Вход на мероприятие свободный, сообщают организаторы.
Организаторами выступят Русский Дом (представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан – ред.), Россотрудничество, Министерство культуры Российской Федерации и администрация Central Park.
Программа концерта рассчитана на всех жителей столицы независимо от национальности. Она включает как русские народные песни, так и песни из известных фильмов.
Напоминаем: День России – праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. Именно 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Этот праздник объединяет не только россиян, вместе с Россией его празднуют все, для кого близка российская культура.
Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
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