https://uz.sputniknews.ru/20220608/skolko-chereshni-mojno-sedat-v-den-25142404.html

Сколько черешни можно съедать в день

Сколько черешни можно съедать в день

В зависимости от нормы потребления черешня может принести как вред, так и пользу.

2022-06-08T23:00+0500

2022-06-08T23:00+0500

2022-06-08T23:00+0500

это интересно

черешня

заболевания

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Врачи-терапевты утверждают, что здоровый человек может съесть без какого-либо вреда для себе до 300 граммов черешни в день. Однако, превысив этот объем, рискует расстроить пищеварение. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Как объясняет врач-терапевт Инна Михайлова, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что в черешне повышенная кислотность. А у диабетиков ее чрезмерное употребление может вызвать приступы.В то же время умеренное потребление черешни, наоборот, окажет на организм благоприятный эффект.Из-за большого содержания железа черешня позволяет быстрее справиться с анемией, а благодаря витамину В – поможет вылечить сильный кашель, преодолеть симптомы астмы и убрать одышку.Черешня - источник калия, который поддерживает нормальное кровяное давление. В свою очередь, калий, играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы, отмечают специалисты.Читайте также:Почему диетологи не считают смузи достойной заменой приему пищи

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черешня, заболевания