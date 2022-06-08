https://uz.sputniknews.ru/20220608/skolko-chereshni-mojno-sedat-v-den-25142404.html
Сколько черешни можно съедать в день
Сколько черешни можно съедать в день
В зависимости от нормы потребления черешня может принести как вред, так и пользу.
2022-06-08T23:00+0500
2022-06-08T23:00+0500
2022-06-08T23:00+0500
это интересно
черешня
заболевания
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Врачи-терапевты утверждают, что здоровый человек может съесть без какого-либо вреда для себе до 300 граммов черешни в день. Однако, превысив этот объем, рискует расстроить пищеварение. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Как объясняет врач-терапевт Инна Михайлова, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что в черешне повышенная кислотность. А у диабетиков ее чрезмерное употребление может вызвать приступы.В то же время умеренное потребление черешни, наоборот, окажет на организм благоприятный эффект.Из-за большого содержания железа черешня позволяет быстрее справиться с анемией, а благодаря витамину В – поможет вылечить сильный кашель, преодолеть симптомы астмы и убрать одышку.Черешня - источник калия, который поддерживает нормальное кровяное давление. В свою очередь, калий, играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы, отмечают специалисты.Читайте также:Почему диетологи не считают смузи достойной заменой приему пищи
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MIA „Rosiya Segodnya“
черешня, заболевания
Сколько черешни можно съедать в день
В зависимости от нормы потребления черешня может как принести вред, так и помочь с лечением многих заболеваний.
Врачи-терапевты утверждают, что здоровый человек может съесть без какого-либо вреда для себе до 300 граммов черешни в день. Однако, превысив этот объем, рискует расстроить пищеварение. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как объясняет врач-терапевт Инна Михайлова, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что в черешне повышенная кислотность. А у диабетиков ее чрезмерное употребление может вызвать приступы.
В то же время умеренное потребление черешни, наоборот, окажет на организм благоприятный эффект.
Из-за большого содержания железа черешня позволяет быстрее справиться с анемией, а благодаря витамину В – поможет вылечить сильный кашель, преодолеть симптомы астмы и убрать одышку.
Черешня - источник калия, который поддерживает нормальное кровяное давление. В свою очередь, калий, играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы, отмечают специалисты.