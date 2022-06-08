https://uz.sputniknews.ru/20220608/skolko-vsego-teatrov-v-uzbekistane-25114602.html
Сколько всего театров в Узбекистане
Сколько всего театров в Узбекистане
Самое большое количество театров – в столице. Подробности о других регионах читайте в нашем материале.
2022-06-08T09:53+0500
2022-06-08T09:53+0500
2022-06-08T09:53+0500
культура
узбекистан
театр
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Узбекистане по состоянию на 1 января функционируют 50 театров. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.Больше всего театров в столице – 19. В Ферганской и Кашкадарьинской областях – по пять театров, Самаркандской – четыре. В Республике Каракалпакстан и Андижанской области – по три театра, в Бухарском, Джизакском, Сурхандарьинском и Хорезмском регионах – по два учреждения культуры, в Наманганской, Сырдарьинской и столичной областях –по одному. В Навоийском регионе театров нет.Как сообщили корреспонденту Sputnik сейчас в Ташкенте проходит 13-й Республиканский фестиваль театров кукол.В нем участвуют десять творческих коллективов из Ташкента, Нукуса, Самарканда, Бухары, Андижана, Джизака, Хорезма, Кашкадарьи, Ферганы и Термеза.Оценку спектаклям выносит жюри в составе ведущих художников, театроведов и режиссеров. В числе критериев – художественное решение, музыкальное сопровождение, актерское мастерство.Показы проходят на сценах Театра юного зрителя и Узбекского национального театра кукол.Читайте также: Узбекистанец участвует в Международном конкурсе балета в Москве
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узбекистан, театр
Сколько всего театров в Узбекистане
Самое большое количество театров – в столице. Подробности о других регионах читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
В Узбекистане по состоянию на 1 января функционируют 50 театров. Об этом сообщает
Государственный комитет по статистике Узбекистана.
Больше всего театров в столице – 19. В Ферганской и Кашкадарьинской областях – по пять театров, Самаркандской – четыре. В Республике Каракалпакстан и Андижанской области – по три театра, в Бухарском, Джизакском, Сурхандарьинском и Хорезмском регионах – по два учреждения культуры, в Наманганской, Сырдарьинской и столичной областях –по одному. В Навоийском регионе театров нет.
Как сообщили корреспонденту Sputnik сейчас в Ташкенте проходит 13-й Республиканский фестиваль театров кукол.
В нем участвуют десять творческих коллективов из Ташкента, Нукуса, Самарканда, Бухары, Андижана, Джизака, Хорезма, Кашкадарьи, Ферганы и Термеза.
Оценку спектаклям выносит жюри в составе ведущих художников, театроведов и режиссеров. В числе критериев – художественное решение, музыкальное сопровождение, актерское мастерство.
Показы проходят на сценах Театра юного зрителя и Узбекского национального театра кукол.