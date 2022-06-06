https://uz.sputniknews.ru/20220606/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-mejdunarodnom-konkurse-baleta-v-moskve-25050886.html

Узбекистанцы участвуют в Международном конкурсе балета в Москве

Узбекистанцы участвуют в Международном конкурсе балета в Москве

В числе конкурсантов - солисты балета Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

2022-06-06T10:05+0500

2022-06-06T10:05+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Солисты Государственного академического Большого театра имени Навои Достон Тургунов и Лола Исакова представляют Узбекистан на XIV Международном конкурсе артистов балета в Москве. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в международном отделе ГАБТ.Как отмечается на сайте министерства культуры России, международный конкурс артистов балета в Москве – один из самых престижных в мире, его часто называют олимпийскими играми в сфере балета.В этом году смотр посвятили юбилею народного артиста СССР, хореографа Большого театра России, художественного руководителя и председателя жюри конкурса Юрия Григоровича. Маэстро исполнилось 95 лет.В своем видеообращении к конкурсантам Юрий Григорович поблагодарил всех за участие и пожелал успехов в выступлениях.Во время торжественной церемонии на исторической сцене Большого театра конкурсантов приветствовала министр культуры России Ольга Любимова. После чего гости смогли увидеть легендарный балет Юрия Григоровича "Спартак".В этом году на конкурс подали более 340 заявок, из них отбор прошли 112 лучших исполнителей.XIV Международный конкурс артистов балета завершится 11 июня. На сцене перед жюри свое искусство продемонстрируют представители из 22 стран.Напомним, в этом году с 15 марта по 14 мая в Узбекистане проходил Международный фестиваль театра и балета. Целью мероприятия обозначили развитие культурного сотрудничества, популяризацию мировой классики и ознакомление театральной публики Узбекистана с различными направлениями в искусстве.В культурном мероприятии участвовали: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, Московский театр "Современник", Московский театр Школы Современной Пьесы, театр Наций, Московский художественный театр им. А.П. Чехова, ГАБТ им. Алишера Навои и другие коллективы страны.Читайте также: В Фергане прошел масштабный концерт, посвященный Новому Узбекистану - фото

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