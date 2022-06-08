https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-samarkande-proxodit-molodejnyy-festival-5000-shagov-k-zdorovoy-jizni--video-25138230.html
В Самарканде проходит молодежный фестиваль "5000 шагов к здоровой жизни" — видео
В Самарканде проходит молодежный фестиваль "5000 шагов к здоровой жизни" — видео
Состоялся пеший марафон под девизом "5000 шагов к здоровой жизни".
2022-06-08T20:03+0500
2022-06-08T20:03+0500
2022-06-08T20:11+0500
культура
фестиваль
самарканд
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Самарканде проходит фестиваль под девизом "Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!" Об этом сообщает пресс-служба хокимията Самарканда.Молодежный фестиваль стартовал с шести утра в городке Кимегарлар в городе Самарканде. Состоялся также пеший марафон под девизом "5000 шагов к здоровой жизни".В рамках мероприятия проходят конкурсы, интеллектуальные игры и военно-патриотические выступления, а также выставка книжной продукции и ярмарка труда.После окончании фестиваля состоится концерт и церемония награждения самых активных участников по 10 номинациям. Мероприятие продлится два дня - 8 и 9 июня, уточнили в хокимияте.Читайте также:В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности
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фестиваль, самарканд
В Самарканде проходит молодежный фестиваль "5000 шагов к здоровой жизни" — видео
20:03 08.06.2022 (обновлено: 20:11 08.06.2022)
В рамках мероприятия проходят конкурсы, интеллектуальные игры и военно-патриотические выступления, а также выставка книжной продукции и ярмарка труда.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
В Самарканде проходит фестиваль под девизом "Молодежь нового Узбекистана, давайте объединимся!" Об этом сообщает пресс-служба
хокимията Самарканда.
Молодежный фестиваль стартовал с шести утра в городке Кимегарлар в городе Самарканде. Состоялся также пеший марафон под девизом "5000 шагов к здоровой жизни".
В рамках мероприятия проходят конкурсы, интеллектуальные игры и военно-патриотические выступления, а также выставка книжной продукции и ярмарка труда.
После окончании фестиваля состоится концерт и церемония награждения самых активных участников по 10 номинациям. Мероприятие продлится два дня - 8 и 9 июня, уточнили в хокимияте.