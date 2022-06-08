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https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-shos-mojet-poyavitsya-meditsinskaya-assotsiatsiya-25118204.html
В ШОС может появиться медицинская ассоциация
В ШОС может появиться медицинская ассоциация
Новая структура позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты лечения и медицинскую этику, заявил министр здравоохранения России.
2022-06-08T12:07+0500
2022-06-08T12:14+0500
общество
шос
михаил мурашко
ассоциация
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может появиться собственная медицинская ассоциация.Такую идею предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на министерском совещании государств-членов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он предложил участникам совещания подумать над этим вопросом и обсудить его уже на следующих встречах.На этой неделе Узбекистан проводит сразу три мероприятия в рамках своего председательства в ШОС. Накануне прошел форум по традиционной медицине, а на 9 и 10 июня запланировано заседание Молодежного совета организации.Совещание министров здравоохранения будет проходить два дня — 7 и 8 июня.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Читайте также: В Ташкенте обсуждают будущее здравоохранения в ШОС — видео
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шос, михаил мурашко, ассоциация

В ШОС может появиться медицинская ассоциация

12:07 08.06.2022 (обновлено: 12:14 08.06.2022)
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2022
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Новая структура позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты лечения и медицинскую этику, заявил министр здравоохранения России.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может появиться собственная медицинская ассоциация.
Такую идею предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на министерском совещании государств-членов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Я хотел бы предложить государствам ШОС рассмотреть вопрос создания медицинской ассоциации ШОС. Она создаст горизонтальные связи и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать определённые стандарты лечения, а также вырабатывать принципы медицинской этики", - сказал Мурашко.
Он предложил участникам совещания подумать над этим вопросом и обсудить его уже на следующих встречах.
На этой неделе Узбекистан проводит сразу три мероприятия в рамках своего председательства в ШОС. Накануне прошел форум по традиционной медицине, а на 9 и 10 июня запланировано заседание Молодежного совета организации.
Совещание министров здравоохранения будет проходить два дня — 7 и 8 июня.
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.
Читайте также: В Ташкенте обсуждают будущее здравоохранения в ШОС — видео
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