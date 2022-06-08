https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-shos-mojet-poyavitsya-meditsinskaya-assotsiatsiya-25118204.html

В ШОС может появиться медицинская ассоциация

В ШОС может появиться медицинская ассоциация

Новая структура позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты лечения и медицинскую этику, заявил министр здравоохранения России.

2022-06-08T12:07+0500

2022-06-08T12:07+0500

2022-06-08T12:14+0500

общество

шос

михаил мурашко

ассоциация

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может появиться собственная медицинская ассоциация.Такую идею предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на министерском совещании государств-членов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он предложил участникам совещания подумать над этим вопросом и обсудить его уже на следующих встречах.На этой неделе Узбекистан проводит сразу три мероприятия в рамках своего председательства в ШОС. Накануне прошел форум по традиционной медицине, а на 9 и 10 июня запланировано заседание Молодежного совета организации.Совещание министров здравоохранения будет проходить два дня — 7 и 8 июня.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Читайте также: В Ташкенте обсуждают будущее здравоохранения в ШОС — видео

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шос, михаил мурашко, ассоциация