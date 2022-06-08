https://uz.sputniknews.ru/20220608/video-ekonomist-obyasnil-chto-budet-s-tsenami-na-maslo-i-saxar-v-uzbekistane-25143005.html

Видео: экономист объяснил, что будет с ценами на масло и сахар в Узбекистане

Видео: экономист объяснил, что будет с ценами на масло и сахар в Узбекистане

В республике растет объем собственного производства сахара – его выработка за пять месяцев текущего года увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2022-06-08T21:30+0500

2022-06-08T21:30+0500

2022-06-08T21:30+0500

видео

растительное масло

сахар

узбекистан

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В Узбекистане с первого июня действует временный запрет на экспорт подсолнечного и хлопкового масла, а также семян подсолнечника и других масличных культур.Как это повлияет на наличие масла на прилавках и его стоимость? Ситуацию на продуктовом рынке оценил доктор экономических наук Леонид Холод.По словам эксперта, проблемы возникли с вывозом подсолнечного масла и маслосемян из Северного Причерноморья - одной из главных зон их выращивания в мире. В итоге в странах Центральной Азии удар спроса приняли на себя другие растительные масла, в том числе хлопковое, рассуждает эксперт.При этом, отмечает экономист, рост цены на него в Узбекистане ниже, чем у соседей.Также в узбекистанских магазинах ограничена продажа сахара, а цены на него увеличились. Это обусловлено не дефицитом товара, а его удорожанием во всем мире и ростом транспортных издержек, объясняет эксперт.По мнению Леонида Холода, в данном случае ситуация также должна нормализоваться, поскольку в Узбекистане растёт объём собственного производства сахара, имеются достаточные рыночные фонды, а для сдерживания ажиотажа используются биржевые механизмы.Напомним, что выработка продукта в республике в январе-мае этого года увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 35 тыс. тонн.Почему не стоит закупаться продуктами впрок? Ответ на этот и другие вопросы смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

растительное масло, сахар, узбекистан, видео