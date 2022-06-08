https://uz.sputniknews.ru/20220608/vzaimodeystvie-v-shos-obespechit-ravnyy-dostup-naseleniya-k-kachestvennoy-meditsine---musaev-25130498.html
Взаимодействие в ШОС обеспечит равный доступ населения к качественной медицине - Мусаев
Взаимодействие в ШОС обеспечит равный доступ населения к качественной медицине - Мусаев
Министр отметил важность обмена опытом специалистов медицинских служб.
2022-06-08T16:05+0500
2022-06-08T16:05+0500
2022-06-08T16:09+0500
общество
медицина
шос
бехзод мусаев
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сотрудничество стран ШОС позволит населению этих государств получить равный доступ к медицине, заявил министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев на совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС, который проходит в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также отметил важность обмена опытом и повышение квалификации специалистов медицинских, фармацевтических и санитарно-эпидемиологических служб. Это, по словам министра, поможет выявлять на ранних стадиях и лечить неинфекционные заболевания, а также обеспечить своевременный доступ женщин и детей к комплексным медицинским услугам.Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил создать в пространстве ШОС медицинскую ассоциацию.По его мнению, новая структура позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты лечения и медицинскую этику.Совещание министров здравоохранения будет проходить два дня — 7 и 8 июня.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Читайте также:В ШОС может появиться медицинская ассоциация
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медицина, шос, бехзод мусаев
Взаимодействие в ШОС обеспечит равный доступ населения к качественной медицине - Мусаев
16:05 08.06.2022 (обновлено: 16:09 08.06.2022)
Министр отметил важность обмена опытом и повышение квалификации специалистов медицинских, фармацевтических и санитарно-эпидемиологических служб.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Сотрудничество стран ШОС позволит населению этих государств получить равный доступ к медицине, заявил министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев на совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС, который проходит в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Узбекистан выступает за объединение практических усилий и дальнейшее расширение сотрудничества в сфере здравоохранения. Укрепление нашего тесного взаимодействия будет нести в себе логическое продолжение и послужит ориентиром для достижения справедливого и равного доступа качественной медицинской помощи населению наших стран", - сказал Мусаев.
Он также отметил важность обмена опытом и повышение квалификации специалистов медицинских, фармацевтических и санитарно-эпидемиологических служб. Это, по словам министра, поможет выявлять на ранних стадиях и лечить неинфекционные заболевания, а также обеспечить своевременный доступ женщин и детей к комплексным медицинским услугам.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил
создать в пространстве ШОС медицинскую ассоциацию.
По его мнению, новая структура позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты лечения и медицинскую этику.
Совещание министров здравоохранения будет проходить два дня — 7 и 8 июня.
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.