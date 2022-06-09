https://uz.sputniknews.ru/20220609/posledstviya-razrusheniya-popasnoy-posle-obstrelov-vsu--video-25164915.html
Последствия разрушения Попасной после обстрелов ВСУ — видео
Последствия разрушения Попасной после обстрелов ВСУ — видео
Российские журналисты сняли с дрона разрушения в Попасной в ЛНР после боев и обстрелов.
2022-06-09T16:12+0500
2022-06-09T16:12+0500
2022-06-09T16:12+0500
специальная военная операция россии в донбассе
журналисты
лнр
обстрел
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости.Значительная часть домов, в том числе многоэтажки, получили серьезные повреждения, есть выгоревшие окна. Однако серьёзных обрушений стен не заметно. Стоящие на широкой центральной улице Мира многоэтажки обожжены в основном с фасадной стороны, в то время как сторона, смотрящая во двор, имеет гораздо меньше таких следов, они единичны.Видно, что иногда по улицам проходят люди, проезжают автомобили и военная техника. Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган". Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.
лнр
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журналисты, лнр, обстрел
Последствия разрушения Попасной после обстрелов ВСУ — видео
Российские журналисты сняли с дрона разрушения в Попасной в ЛНР после боев и обстрелов.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Первые кадры с беспилотника освобожденного от украинских войск города Попасная в ЛНР сняли корреспонденты РИА Новости
.
Значительная часть домов, в том числе многоэтажки, получили серьезные повреждения, есть выгоревшие окна. Однако серьёзных обрушений стен не заметно.
Стоящие на широкой центральной улице Мира многоэтажки обожжены в основном с фасадной стороны, в то время как сторона, смотрящая во двор, имеет гораздо меньше таких следов, они единичны.
Видно, что иногда по улицам проходят люди, проезжают автомобили и военная техника.
Попасная – стратегически важный город, находится под контролем ЛНР с 9 мая, все это время она подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Как заявлял официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные наносят артиллерийские удары, уничтожают объекты инфраструктуры.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об ударах украинских войск по городу с применением РСЗО "Ураган".
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что в Попасной, за которую в Донбассе шли ожесточенные бои, повреждено 96% зданий.