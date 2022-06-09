https://uz.sputniknews.ru/20220609/rossiya-dostavila-na-ukrainu-bolee-tysyachi-tonn-gumpomoschi--video-25161354.html

Россия доставила на Украину более тысячи тонн гумпомощи — видео

Россия доставила на Украину более тысячи тонн гумпомощи — видео

Жители ДНР, ЛНР и Украины получат продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

2022-06-09T15:52+0500

2022-06-09T15:52+0500

2022-06-09T15:52+0500

украина

гуманитарная помощь

днр

лнр

продукты

лекарства

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25161998_57:0:2496:1372_1920x0_80_0_0_b6d5981b61536417a90c4951efb66016.png

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС России доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины.Люди получат продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего со 2 марта на Украину доставлено почти 28 тысяч тонн гуманитарного груза.По словам генерала, во вторник проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Мирному населению передано 642 тонны гуманитарной помощи.В среду проведено восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передали 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

украина

днр

лнр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сотрудники МЧС РФ доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины. Сотрудники МЧС РФ доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины. 2022-06-09T15:52+0500 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, гуманитарная помощь, днр, лнр, продукты, лекарства, видео