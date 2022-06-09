https://uz.sputniknews.ru/20220609/rossiya-dostavila-na-ukrainu-bolee-tysyachi-tonn-gumpomoschi--video-25161354.html
Россия доставила на Украину более тысячи тонн гумпомощи — видео
Россия доставила на Украину более тысячи тонн гумпомощи — видео
Жители ДНР, ЛНР и Украины получат продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.
2022-06-09T15:52+0500
2022-06-09T15:52+0500
2022-06-09T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС России доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины.Люди получат продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего со 2 марта на Украину доставлено почти 28 тысяч тонн гуманитарного груза.По словам генерала, во вторник проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Мирному населению передано 642 тонны гуманитарной помощи.В среду проведено восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передали 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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Сотрудники МЧС РФ доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины.
Сотрудники МЧС РФ доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины.
2022-06-09T15:52+0500
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украина, гуманитарная помощь, днр, лнр, продукты, лекарства, видео
Россия доставила на Украину более тысячи тонн гумпомощи — видео
Жители ДНР, ЛНР и Украины получат продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС России доставили еще более тысячи тонн гумпомощи для жителей в ДНР, ЛНР и Украины.
Люди получат продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.
Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего со 2 марта на Украину доставлено почти 28 тысяч тонн гуманитарного груза.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций", — сказал он.
По словам генерала, во вторник проведено восемь гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Мирному населению передано 642 тонны гуманитарной помощи.
В среду проведено восемь акций в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, людям передали 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.