https://uz.sputniknews.ru/20220609/top-10-stran-partnerov-uzbekistana-po-eksportu-25145200.html
ТОП 10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту
ТОП 10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту
Общая сумма экспорта за последние четыре месяца составила $7,1 млрд.
2022-06-09T08:07+0500
2022-06-09T08:07+0500
2022-06-09T08:07+0500
экономика
узбекистан
экспорт
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана назвал ТОП 10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте республики с января по апрель.По данным ведомства на первое место вышел Китай, с общей суммой экспорта $826 млн. Далее идет Россия - $700 млн. и Турция – $577 млн.Во второй тройке лидеров: Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.В заключительную четверку вошли: Таджикистан, Канада, Иран и Туркменистан.Узбекистан экспортирует промышленную продукцию, продукты питания, животных, химическую продукцию, минеральное топливо, смазочные материалы, машины и оборудование и многое другое.Общая сумма экспорта за последние четыре месяца составила $7,1 млрд.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Откуда Узбекистан импортирует продукты питания
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узбекистан, экспорт
ТОП 10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту
Общая сумма экспорта за последние четыре месяца составила $7,1 млрд.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik.
Государственный комитет по статистике Узбекистана назвал
ТОП 10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте республики с января по апрель.
По данным ведомства на первое место вышел Китай, с общей суммой экспорта $826 млн. Далее идет Россия - $700 млн. и Турция – $577 млн.
Во второй тройке лидеров: Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.
В заключительную четверку вошли: Таджикистан, Канада, Иран и Туркменистан.
Узбекистан экспортирует промышленную продукцию, продукты питания, животных, химическую продукцию, минеральное топливо, смазочные материалы, машины и оборудование и многое другое.
Общая сумма экспорта за последние четыре месяца составила $7,1 млрд.
Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.