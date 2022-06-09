https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-namangane-poyavitsya-agroklaster-sibirskogo-zdorovya-25167659.html

В Намангане появится агрокластер “Сибирского здоровья”

В Намангане появится агрокластер “Сибирского здоровья”

"Сибирское здоровье" к 2026 г построит агрокластер в Узбекистане за 21 млн долларов. Здесь планируется выращивать 27 тысяч тонн продукции в год.

2022-06-09T16:49+0500

2022-06-09T16:49+0500

2022-06-09T16:49+0500

общество

наманган

здоровье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Российская компания "Сибирское здоровье" в 2022-2025 годах инвестирует 20,9 миллиона долларов в создание агрокластера в Наманганской области на востоке Узбекистана.Это следует из постановления Кабинета министров страны, обнародованного в четверг, пишет РИА Новости.Siberian Wellness-Namangan, созданная "Сибирским здоровьем" для реализации проекта, в частности, инвестирует 10 миллионов долларов в новые интенсивные сады в двух районах Наманганской области. Земли передаются компании в аренду на 25 лет.Общая площадь — почти 700 гектаров. Здесь российский инвестор планирует выращивать 27 тысяч тонн продукции в год. Она будет поставляться на экспорт, главным образом в Россию.Компания "Сибирское здоровье" (Siberian Wellness), согласно информации на ее сайте, более 24 лет производит натуральные продукты на основе дикорастущих сибирских трав для здоровья, спорта и красоты.

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наманган, здоровье, узбекистан