https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-stolichnom-aeroportu-proshli-masshtabnye-ucheniya--video-25177671.html

В столичном аэропорту прошли масштабные учения — видео

В столичном аэропорту прошли масштабные учения — видео

По сценарию на аэродроме совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. На борту 75 пассажиров, несколько членов экипажа и опасный груз.

2022-06-09T20:49+0500

2022-06-09T20:49+0500

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видео

аэропорт

аварийная посадка

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова прошли тактико-специальные учения по отработки действий при чрезвычайных происшествиях.По сценарию на аэродроме совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. На его борту 75 пассажиров, несколько членов экипажа, а также опасный груз. Ситуация максимально приближена к реальности.По тревоге подняты все экстренные службы аэропорта. На летном поле оперативно появляются спасатели, медики и пожарные.Пока огнеборцы ликвидируют возгорание, спасательно-поисковые бригады эвакуируют пассажиров.Медики должны максимально быстро определить тяжесть травм. Некоторых увозят кареты скорой помощи в ближайшие больницы.Всего в учениях участвовали 117 человек и порядка 50 единиц техники.Подобные мероприятия в аэропорту Ташкента проходят ежегодно. Они помогают скоординировать взаимодействия МЧС и подразделений воздушной гавани при авиационном происшествии, а также повышают подготовку персонала к подобным происшествиям.Как проходили учения — смотрите в нашем видео.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

аэропорт, аварийная посадка, видео