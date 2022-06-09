https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-stolichnom-aeroportu-proshli-masshtabnye-ucheniya--video-25177671.html
В столичном аэропорту прошли масштабные учения — видео
В столичном аэропорту прошли масштабные учения — видео
По сценарию на аэродроме совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. На борту 75 пассажиров, несколько членов экипажа и опасный груз.
2022-06-09T20:49+0500
2022-06-09T20:49+0500
2022-06-09T21:28+0500
видео
аэропорт
аварийная посадка
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова прошли тактико-специальные учения по отработки действий при чрезвычайных происшествиях.По сценарию на аэродроме совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. На его борту 75 пассажиров, несколько членов экипажа, а также опасный груз. Ситуация максимально приближена к реальности.По тревоге подняты все экстренные службы аэропорта. На летном поле оперативно появляются спасатели, медики и пожарные.Пока огнеборцы ликвидируют возгорание, спасательно-поисковые бригады эвакуируют пассажиров.Медики должны максимально быстро определить тяжесть травм. Некоторых увозят кареты скорой помощи в ближайшие больницы.Всего в учениях участвовали 117 человек и порядка 50 единиц техники.Подобные мероприятия в аэропорту Ташкента проходят ежегодно. Они помогают скоординировать взаимодействия МЧС и подразделений воздушной гавани при авиационном происшествии, а также повышают подготовку персонала к подобным происшествиям.Как проходили учения — смотрите в нашем видео.
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аэропорт, аварийная посадка, видео
В столичном аэропорту прошли масштабные учения — видео
20:49 09.06.2022 (обновлено: 21:28 09.06.2022)
По сценарию на аэродроме совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. На борту 75 пассажиров, несколько членов экипажа и опасный груз.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова прошли тактико-специальные учения по отработки действий при чрезвычайных происшествиях.
По сценарию на аэродроме совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский лайнер. На его борту 75 пассажиров, несколько членов экипажа, а также опасный груз. Ситуация максимально приближена к реальности.
По тревоге подняты все экстренные службы аэропорта. На летном поле оперативно появляются спасатели, медики и пожарные.
Пока огнеборцы ликвидируют возгорание, спасательно-поисковые бригады эвакуируют пассажиров.
Медики должны максимально быстро определить тяжесть травм. Некоторых увозят кареты скорой помощи в ближайшие больницы.
Всего в учениях участвовали 117 человек и порядка 50 единиц техники.
Подобные мероприятия в аэропорту Ташкента проходят ежегодно. Они помогают скоординировать взаимодействия МЧС и подразделений воздушной гавани при авиационном происшествии, а также повышают подготовку персонала к подобным происшествиям.
Как проходили учения — смотрите в нашем видео.