https://uz.sputniknews.ru/20220610/aytishnikov-stanet-bolshe--v-tashkente-podveli-itogi-proekta-odin-million-programmistov-25207287.html
Айтишников станет больше – в Ташкенте подвели итоги проекта "Один миллион программистов"
Айтишников станет больше – в Ташкенте подвели итоги проекта "Один миллион программистов"
На данный момент в проекте зарегистрировались 2,5 миллиона человек.
2022-06-10T16:39+0500
2022-06-10T16:39+0500
2022-06-10T16:39+0500
общество
ташкент
программирование
проект
обучение
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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Один из самых масштабных проектов IT Park под названием "Один миллион программистов" или "One Million Uzbek Coders" поделился результатами деятельности с 2019 года по настоящее время. Итоги подвели на специальном мероприятии, посвященном работе проекта, во Дворце симпозиумов в Ташкенте 10 июня, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участниками мероприятия стали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков, а также министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Шерзод Шерматов. Они встретились с успешными выпускниками проекта, а также программистами, проходящими обучение сейчас.В качестве иностранного гостя мероприятие посетил министр по делам кабинета ОАЭ и председатель исполнительной власти правительства Дубая Мохаммад Аль ГергавиКак сообщили организаторы, проект продолжит свою деятельность. Появятся новые направления обучения, курсы будут усовершенствованы.Многим ребятам проект помог найти свою сферу и стать востребованным специалистом.В Узбекистане активно развивается сфера IT. "One Million Uzbek Coders" - бесплатный образовательный проект IT Park, обучающий основам программирования онлайн. По данным пресс-службы IT Park, с 2019 года в проекте зарегистрировались 2,5 млн человек. Более миллиона из них получили сертификаты о завершении учебы. 90% участников являются школьниками.IT Park сотрудничает с зарубежными компаниями. Так, недавно столичный филиал учреждения провел воркшоп совместно с "Яндексом" - на мероприятии показали возможности голосовых технологий с использованием искусственного интеллекта.Ранее также сообщалось о договоренностях IT Park со Сбербанком и парком Горького в Нижнем Новгороде.Читайте также:В Самарканде состоялось открытие Молодежного технопарка — видео
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ташкент, программирование, проект, обучение
Айтишников станет больше – в Ташкенте подвели итоги проекта "Один миллион программистов"
На данный момент в проекте зарегистрировались 2,5 миллиона человек. Более миллиона из них уже завершили обучение.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik.
Один из самых масштабных проектов IT Park под названием "Один миллион программистов" или "One Million Uzbek Coders" поделился результатами деятельности с 2019 года по настоящее время. Итоги подвели на специальном мероприятии, посвященном работе проекта, во Дворце симпозиумов в Ташкенте 10 июня, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Участниками мероприятия стали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков, а также министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Шерзод Шерматов. Они встретились с успешными выпускниками проекта, а также программистами, проходящими обучение сейчас.
В качестве иностранного гостя мероприятие посетил министр по делам кабинета ОАЭ и председатель исполнительной власти правительства Дубая Мохаммад Аль Гергави
"Я хочу попросить всех студентов, закончивших курс, не останавливаться и продолжать работать над собой", - отметил в своей речи премьер-министр Абдулла Арипов.
Как сообщили организаторы, проект продолжит свою деятельность. Появятся новые направления обучения, курсы будут усовершенствованы.
"Будем сопровождать ребят до момента их трудоустройства. Есть очень много студентов, которые уже разрабатывают android-приложения. К примеру, наш студент Фаррух Салиев. Он создал около 10 android-приложений. Его заметили крупные компании, и сейчас он успешно работает и развивается", - рассказал проект-менеджер проекта Сардор Кучкаров.
Многим ребятам проект помог найти свою сферу и стать востребованным специалистом.
"Когда я начинал обучение в проекте, у меня был самый простой и дешёвый ноутбук за 3 миллиона. Кто знаком с программированием, знает, насколько это плачевно. Но даже на нём я смог обучаться. Сейчас IT сфера стала для меня основой жизни", - заявил Салиев в свою очередь.
В Узбекистане активно развивается сфера IT. "One Million Uzbek Coders" - бесплатный образовательный проект IT Park, обучающий основам программирования онлайн. По данным пресс-службы IT Park, с 2019 года в проекте зарегистрировались 2,5 млн человек. Более миллиона из них получили сертификаты о завершении учебы. 90% участников являются школьниками.
IT Park сотрудничает с зарубежными компаниями. Так, недавно столичный филиал учреждения провел воркшоп совместно с "Яндексом" - на мероприятии показали возможности голосовых технологий с использованием искусственного интеллекта.
Ранее также сообщалось о договоренностях IT Park со Сбербанком и парком Горького в Нижнем Новгороде.