Айтишников станет больше – в Ташкенте подвели итоги проекта "Один миллион программистов"

Айтишников станет больше – в Ташкенте подвели итоги проекта "Один миллион программистов"

На данный момент в проекте зарегистрировались 2,5 миллиона человек.

2022-06-10T16:39+0500

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Один из самых масштабных проектов IT Park под названием "Один миллион программистов" или "One Million Uzbek Coders" поделился результатами деятельности с 2019 года по настоящее время. Итоги подвели на специальном мероприятии, посвященном работе проекта, во Дворце симпозиумов в Ташкенте 10 июня, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участниками мероприятия стали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков, а также министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Шерзод Шерматов. Они встретились с успешными выпускниками проекта, а также программистами, проходящими обучение сейчас.В качестве иностранного гостя мероприятие посетил министр по делам кабинета ОАЭ и председатель исполнительной власти правительства Дубая Мохаммад Аль ГергавиКак сообщили организаторы, проект продолжит свою деятельность. Появятся новые направления обучения, курсы будут усовершенствованы.Многим ребятам проект помог найти свою сферу и стать востребованным специалистом.В Узбекистане активно развивается сфера IT. "One Million Uzbek Coders" - бесплатный образовательный проект IT Park, обучающий основам программирования онлайн. По данным пресс-службы IT Park, с 2019 года в проекте зарегистрировались 2,5 млн человек. Более миллиона из них получили сертификаты о завершении учебы. 90% участников являются школьниками.IT Park сотрудничает с зарубежными компаниями. Так, недавно столичный филиал учреждения провел воркшоп совместно с "Яндексом" - на мероприятии показали возможности голосовых технологий с использованием искусственного интеллекта.Ранее также сообщалось о договоренностях IT Park со Сбербанком и парком Горького в Нижнем Новгороде.Читайте также:В Самарканде состоялось открытие Молодежного технопарка — видео

