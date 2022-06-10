https://uz.sputniknews.ru/20220610/bayden-sdelal-novoe-vajnoe-zayavlenie-pro-polushariya-25185082.html
Байден сделал новое важное заявление про полушария
Байден сделал новое важное заявление про полушария
Байден: Западное полушарие будет демократичнее "любого другого".
2022-06-10T10:18+0500
2022-06-10T10:18+0500
2022-06-10T10:18+0500
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0a/25185236_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_369cdfb41f7170af83fcdcd03c65c2c3.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие обязательно будет самым демократичным полушарием и даже теперь опережает по количеству демократий "все остальные полушария", передает Sputnik Ближнее зарубежье.В мероприятии участвуют представители государств Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Кроме традиционного совещания лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и руководителей предприятий, представленных в регионе.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0a/25185236_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_325fcd2231fa8bb6c6256f9c2777c78c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден
Байден сделал новое важное заявление про полушария
Американский президент заявил, что Западное полушарие будет демократичнее "любого другого".
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие обязательно будет самым демократичным полушарием и даже теперь опережает по количеству демократий "все остальные полушария", передает Sputnik Ближнее зарубежье
.
"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире. У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", — заявил Байден, выступая на саммите Америк.
В мероприятии участвуют представители государств Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Кроме традиционного совещания лидеров, в Лос-Анджелесе проходят форумы представителей гражданского общества, молодежи и руководителей предприятий, представленных в регионе.