https://uz.sputniknews.ru/20220609/protestuyuschie-popytalis-prervat-vystuplenie-baydena-na-sammite-amerik-25145893.html

Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Сразу после начала выступления американского лидера в зале стали слышны выкрики.

2022-06-09T08:51+0500

2022-06-09T08:51+0500

2022-06-09T08:51+0500

в мире

джо байден

саммит

америка

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Протестующие попыталась прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.Сразу после начала выступления американского лидера, как следует из прямой трансляции мероприятия, в зале стали слышны выкрики.Джо Байден, в свою очередь, сделал паузу и усмехнулся, но затем продолжил.Позже пресс-пул распространил сообщение, из которого следует, что прервать Байдена пытались два человека. Однако расслышать выкрики не удалось.На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как из зала выводят женщину, она складывает ладони у рта и продолжает выкрикивать, пока президент США приветствует со сцены собравшихся на мероприятии коллег.Другой инцидент произошел на улице. Женщина с мегафоном приблизилась к одному из проезжающих кортежей. Полицейские и секретная служба задержали ее, грубо повалив на землю.Уточним, саммит начался в понедельник. В нем участвуют представители стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Читайте также: Захарова: США поставили на карту все, пытаясь показать свое доминирование в миреСША предложили российскому послу отказаться от родины

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джо байден, саммит, америка, сша