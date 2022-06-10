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Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран
Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран
Посол России в Узбекистане рассказал о развитии двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
2022-06-10T19:38+0500
2022-06-10T19:38+0500
общество
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран.Об этом заявил Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, на торжественном приеме в честь Дня России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, регулярные контакты глав двух стран позволяют наполнять отношения стратегического партнерства и союзничества новым практическим содержанием, охватывая все больший спектр взаимодействия – от политики и экономики, до науки, образования, туризма и культуры.Он также отметил, что насыщенная российско-узбекская повестка позволяет с оптимизмом смотреть на будущее двухсторонних отношений.Дипломат напомнил, что в этом году Россия и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипломатических, который является для нас одним из ключевых партнеров в Центральной Азии.Торжественный прием в честь Дня России проходит в посольстве РФ в Ташкенте. А 11 июня в парке имени Мирзо Улугбека пройдет большой праздничный концерт с участием московского театра песни "Яр".Читайте также: В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности
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олег мальгинов, россия, узбекистан

Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран

19:38 10.06.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов на приеме в честь Дня России
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на приеме в честь Дня России - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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Посол России в Узбекистане рассказал о развитии двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран.
Об этом заявил Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, на торжественном приеме в честь Дня России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран – Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым", - сказал Мальгинов.
По его словам, регулярные контакты глав двух стран позволяют наполнять отношения стратегического партнерства и союзничества новым практическим содержанием, охватывая все больший спектр взаимодействия – от политики и экономики, до науки, образования, туризма и культуры.
Он также отметил, что насыщенная российско-узбекская повестка позволяет с оптимизмом смотреть на будущее двухсторонних отношений.
"Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене", - подчеркнул Посол.
Дипломат напомнил, что в этом году Россия и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипломатических, который является для нас одним из ключевых партнеров в Центральной Азии.
"За это время нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, вывести российско-узбекское взаимодействие на уровень стратегического партнерства и союзничества. Мы выстраиваем диалог на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга" - отметил посол России.
Торжественный прием в честь Дня России проходит в посольстве РФ в Ташкенте. А 11 июня в парке имени Мирзо Улугбека пройдет большой праздничный концерт с участием московского театра песни "Яр".
Читайте также: В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности
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