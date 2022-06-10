https://uz.sputniknews.ru/20220610/dialog-na-osnove-ravnopraviya-i-uvajeniya-malginov-ob-otnosheniyax-dvux-stran-25214481.html

Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран

Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран

Посол России в Узбекистане рассказал о развитии двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

2022-06-10T19:38+0500

2022-06-10T19:38+0500

2022-06-10T19:38+0500

общество

олег мальгинов

россия

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0a/25214320_0:340:2727:1874_1920x0_80_0_0_b0e3c7d49d2ec15e7d7fbb7ecf4bd029.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений играют личные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран.Об этом заявил Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, на торжественном приеме в честь Дня России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, регулярные контакты глав двух стран позволяют наполнять отношения стратегического партнерства и союзничества новым практическим содержанием, охватывая все больший спектр взаимодействия – от политики и экономики, до науки, образования, туризма и культуры.Он также отметил, что насыщенная российско-узбекская повестка позволяет с оптимизмом смотреть на будущее двухсторонних отношений.Дипломат напомнил, что в этом году Россия и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипломатических, который является для нас одним из ключевых партнеров в Центральной Азии.Торжественный прием в честь Дня России проходит в посольстве РФ в Ташкенте. А 11 июня в парке имени Мирзо Улугбека пройдет большой праздничный концерт с участием московского театра песни "Яр".Читайте также: В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробности

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

олег мальгинов, россия, узбекистан