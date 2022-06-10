Эксперт раскрыл главную причину головной боли летом
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле
По мнению невролога, чаще всего с головной болью люди сталкиваются именно в жаркое время года.
Лето – время года, когда у людей чаще обычного болит голова, рассказал интервью радио Sputnik российский врач-невролог Павел Хорошев.
Главные причины боли – это обильное потоотделение и нехватка воды в организме, объяснил врач.
"Наиболее частая причина, практически универсальный фактор возникновения головных болей летом – нехватка воды. Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, – головного мозга. Поэтому и возникает головная боль. Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет", – поделился невролог.
Летом человеку ежедневно нужно выпивать 2 – 2,5 литра чистой воды. При этом эксперт уточнил, что людям с определенными заболеваниями большое количество воды противопоказано.
"Летом в сутки нужно выпивать два или два с половиной литра воды, а зимой – полтора или два литра, если нет противопоказаний. Это, в частности, нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров. Таким людям большое количество воды противопоказано",- добавил Хорошев.
Выпивая 2 литра воды в день, здоровый человек забудет о головных болях, подвел итог невролог.
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