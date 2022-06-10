Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220610/ekspert-raskryl-glavnuyu-prichinu-golovnoy-boli-letom-25215747.html
Эксперт раскрыл главную причину головной боли летом
Эксперт раскрыл главную причину головной боли летом
По мнению невролога, чаще всего с головной болью люди сталкиваются именно в жаркое время года.
2022-06-10T23:00+0500
2022-06-10T23:00+0500
это интересно
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23325232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3bd2c6ea51c6e53d26db3d35ff589de2.jpg
Лето – время года, когда у людей чаще обычного болит голова, рассказал интервью радио Sputnik российский врач-невролог Павел Хорошев.Главные причины боли – это обильное потоотделение и нехватка воды в организме, объяснил врач.Летом человеку ежедневно нужно выпивать 2 – 2,5 литра чистой воды. При этом эксперт уточнил, что людям с определенными заболеваниями большое количество воды противопоказано.Выпивая 2 литра воды в день, здоровый человек забудет о головных болях, подвел итог невролог.Читайте также: Ученые предупредили об опасности некоторых фруктов и овощей
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23325232_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a4dbb9fa7b337e7b62f2ed1432681a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач

Эксперт раскрыл главную причину головной боли летом

23:00 10.06.2022
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле
Женщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
© pexels.com/Mikael Blomkvist
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По мнению невролога, чаще всего с головной болью люди сталкиваются именно в жаркое время года.
Лето – время года, когда у людей чаще обычного болит голова, рассказал интервью радио Sputnik российский врач-невролог Павел Хорошев.
Главные причины боли – это обильное потоотделение и нехватка воды в организме, объяснил врач.
"Наиболее частая причина, практически универсальный фактор возникновения головных болей летом – нехватка воды. Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, – головного мозга. Поэтому и возникает головная боль. Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет", – поделился невролог.
Летом человеку ежедневно нужно выпивать 2 – 2,5 литра чистой воды. При этом эксперт уточнил, что людям с определенными заболеваниями большое количество воды противопоказано.
"Летом в сутки нужно выпивать два или два с половиной литра воды, а зимой – полтора или два литра, если нет противопоказаний. Это, в частности, нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров. Таким людям большое количество воды противопоказано",- добавил Хорошев.
Выпивая 2 литра воды в день, здоровый человек забудет о головных болях, подвел итог невролог.
Читайте также: Ученые предупредили об опасности некоторых фруктов и овощей
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0