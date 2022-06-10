Эксперт раскрыл главную причину головной боли летом

"Летом в сутки нужно выпивать два или два с половиной литра воды, а зимой – полтора или два литра, если нет противопоказаний. Это, в частности, нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров. Таким людям большое количество воды противопоказано",- добавил Хорошев.