https://uz.sputniknews.ru/20220609/uchenye-predupredili-ob-opasnosti-nekotoryx-fruktov-i-ovoschey-25144351.html

Ученые предупредили об опасности некоторых фруктов и овощей

Ученые предупредили об опасности некоторых фруктов и овощей

По данным исследования, существует 13 токсичных фруктов и овощей.

2022-06-09T07:00+0500

2022-06-09T07:00+0500

2022-06-09T07:00+0500

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фрукты

овощи

ученые

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Ученые из экологической группы EWG выяснили, что яблоки, груши и помидоры являются наиболее вредными летними продуктами.Эксперты EWG провели исследование и назвали 13 фруктов и овощей, содержащих большое количество пестицидов и иных химических элементов. Наиболее опасной специалисты считают клубнику, в ней нашли 20 разных химических веществ.Список токсичных фруктов и овощей также пополнили шпинат, нектарины, яблоки, персики, груши, черешня, виноград, сельдерей, помидоры, сладкий перец и картофель.Кроме того, исследователи определили 14 самых малозагрязненных продуктов. В этот список вошли кукуруза, авокадо, ананас, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, цветная капуста и грейпфрут.В экологической группе подчеркнули, что даже в первом списке содержание токсичных веществ не превышало санитарные нормы, так что клубнику и яблоки не стоит совсем исключать из рациона. Тем не менее, лучше употреблять продукты из второй группы, заключили специалисты.Читайте также:Как отличить родинку от меланомы

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фрукты, овощи, ученые