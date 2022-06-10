Фото: в Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
Редкий хищник попал в объективы камер в Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Камера в Чаткальском государственном биосферном заповеднике засняла снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
С помощью фотоловушки удалось запечатлеть сразу серию снимков редкого хищника, занесенного в Красную книгу.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
Напомним, Чаткальский государственный биосферный заповедник находится в Ташкентской области.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
Ранее снежные барсы попали в объектив видеокамер в Кашкадарьинской области.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
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