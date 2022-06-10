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https://uz.sputniknews.ru/20220610/foto-v-chatkalskom-zapovednike-zametili-snejnogo-barsa-25189230.html
Фото: в Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
Фото: в Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
Редкий хищник попал в объективы камер в Ташкентской области.
2022-06-10T11:02+0500
2022-06-10T11:02+0500
фото
снежные барсы
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Камера в Чаткальском государственном биосферном заповеднике засняла снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.С помощью фотоловушки удалось запечатлеть сразу серию снимков редкого хищника, занесенного в Красную книгу.Напомним, Чаткальский государственный биосферный заповедник находится в Ташкентской области.Ранее снежные барсы попали в объектив видеокамер в Кашкадарьинской области.Читайте также:В парке Победы открыли выставку служебных собак — фото
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снежные барсы

Фото: в Чаткальском заповеднике заметили снежного барса

11:02 10.06.2022
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
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Редкий хищник попал в объективы камер в Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Камера в Чаткальском государственном биосферном заповеднике засняла снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
С помощью фотоловушки удалось запечатлеть сразу серию снимков редкого хищника, занесенного в Красную книгу.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Напомним, Чаткальский государственный биосферный заповедник находится в Ташкентской области.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Ранее снежные барсы попали в объектив видеокамер в Кашкадарьинской области.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2022
В Чаткальском заповеднике заметили снежного барса
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
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