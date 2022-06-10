https://uz.sputniknews.ru/20220610/foto-v-chatkalskom-zapovednike-zametili-snejnogo-barsa-25189230.html

Фото: в Чаткальском заповеднике заметили снежного барса

Фото: в Чаткальском заповеднике заметили снежного барса

Редкий хищник попал в объективы камер в Ташкентской области.

2022-06-10T11:02+0500

2022-06-10T11:02+0500

2022-06-10T11:02+0500

фото

снежные барсы

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Камера в Чаткальском государственном биосферном заповеднике засняла снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.С помощью фотоловушки удалось запечатлеть сразу серию снимков редкого хищника, занесенного в Красную книгу.Напомним, Чаткальский государственный биосферный заповедник находится в Ташкентской области.Ранее снежные барсы попали в объектив видеокамер в Кашкадарьинской области.Читайте также:В парке Победы открыли выставку служебных собак — фото

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снежные барсы