https://uz.sputniknews.ru/20220610/lavrov-prokommentiroval-sanktsii-zelenskogo-protiv-rukovodstva-rossii-25206776.html

Лавров прокомментировал санкции Зеленского против руководства России

Лавров прокомментировал санкции Зеленского против руководства России

Зеленский наложил санкции на 35 государственных деятелей РФ.

2022-06-10T16:14+0500

2022-06-10T16:14+0500

2022-06-10T16:14+0500

россия

сергей лавров

владимир зеленский

россия

украина

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении санкции в отношении Владимира Путина, передает RT."Не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось", — сообщил Лавров.До этого президент Украины подписал указ о введении санкций против 35 российских государственных деятелей, в частности, в отношении Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.Читайте также:В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

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сергей лавров, владимир зеленский, россия, украина