https://uz.sputniknews.ru/20220610/lavrov-prokommentiroval-sanktsii-zelenskogo-protiv-rukovodstva-rossii-25206776.html
Лавров прокомментировал санкции Зеленского против руководства России
Лавров прокомментировал санкции Зеленского против руководства России
Зеленский наложил санкции на 35 государственных деятелей РФ.
2022-06-10T16:14+0500
2022-06-10T16:14+0500
2022-06-10T16:14+0500
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сергей лавров
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении санкции в отношении Владимира Путина, передает RT."Не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось", — сообщил Лавров.До этого президент Украины подписал указ о введении санкций против 35 российских государственных деятелей, в частности, в отношении Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.Читайте также:В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
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сергей лавров, владимир зеленский, россия, украина
Лавров прокомментировал санкции Зеленского против руководства России
Лидер Украины подписал указ о введении санкций против 35 российских государственных деятелей.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении санкции в отношении Владимира Путина, передает RT
.
"Не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось", — сообщил Лавров.
До этого президент Украины подписал указ о введении санкций против 35 российских государственных деятелей, в частности, в отношении Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.