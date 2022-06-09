https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-ivano-frankovske-zapretili-ispolnyat-pesni-na-russkom-yazyke-25156656.html
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
Контролировать людей будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.
2022-06-09T13:32+0500
2022-06-09T13:32+0500
2022-06-09T13:32+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
русский язык
песни
запрет
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Руслан Марцинкив, сообщает РИА Новости.По его словам, такое решение принял горисполком. Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.Ранее украинские СМИ сообщили, что местного музыканта в Ивано-Франковске избили за исполнение песен на русском языке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Читайте также: Насколько популярен русский язык в странах бывшего СССР – инфографика
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украина, русский язык, песни, запрет
В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке
Контролировать людей будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik
. Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Руслан Марцинкив, сообщает
РИА Новости.
"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - написал Марцинкив.
По его словам, такое решение принял горисполком. Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что местного музыканта в Ивано-Франковске избили за исполнение песен на русском языке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.