https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-ivano-frankovske-zapretili-ispolnyat-pesni-na-russkom-yazyke-25156656.html

В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

В Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

Контролировать людей будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.

2022-06-09T13:32+0500

2022-06-09T13:32+0500

2022-06-09T13:32+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

русский язык

песни

запрет

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Публичное исполнение песен на русском языке запретили в Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Руслан Марцинкив, сообщает РИА Новости.По его словам, такое решение принял горисполком. Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы.Ранее украинские СМИ сообщили, что местного музыканта в Ивано-Франковске избили за исполнение песен на русском языке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Читайте также: Насколько популярен русский язык в странах бывшего СССР – инфографика

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украина, русский язык, песни, запрет