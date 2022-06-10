https://uz.sputniknews.ru/20220610/matvienko-rossiya-gotova-zakonchit-konfrontatsiyu-s-zapadom-25196369.html

Матвиенко: Россия готова закончить конфронтацию с Западом

Матвиенко: Россия готова закончить конфронтацию с Западом

Со странами Европы нужно учитывать русофобию с их стороны.

2022-06-10T12:37+0500

2022-06-10T12:37+0500

2022-06-10T12:46+0500

валентина матвиенко

совет федерации федерального собрания рф

россия

запад

россия

европа

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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Взаимодействие России и Запада необходимо, так как они находятся на одной планете, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Sputnik Беларусь. Москва готова решать проблемы в отношениях с Западом, но при условии, что это не пойдет в вразрез с интересами самой России, рассказала Матвиенко.Спикер отметила глубокую русофобию, которая долгое время направляла политику Запада. По ее словам, это нужно учитывать во всех сферах отношений с западными странами: политике, экономике, культуре.Необходимо принять во внимание, что сегодняшнее давление на Россию - самое масштабное и агрессивное со времен Великой Отечественной войны. Запад и США пытаются устранить Россию из глобальной политической системы. Москва – серьезная преграда на пути гегемонии США и их союзников, считает Матвиенко.Она подчеркнула, что информационное и психологическое давление, которому подверглись россияне, не смогло расколоть общество и подорвать доверие граждан к действующей власти.По мнению политика, уверенность Запада решить "русский вопрос" серьезно пошатнется, когда все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Россия не допустит образования однополярного мира.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также:Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять РоссииВойска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада

россия

россия

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валентина матвиенко, совет федерации федерального собрания рф, россия, запад, европа