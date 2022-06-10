https://uz.sputniknews.ru/20220610/matvienko-rossiya-gotova-zakonchit-konfrontatsiyu-s-zapadom-25196369.html
Матвиенко: Россия готова закончить конфронтацию с Западом
Матвиенко: Россия готова закончить конфронтацию с Западом
Со странами Европы нужно учитывать русофобию с их стороны.
2022-06-10T12:37+0500
2022-06-10T12:37+0500
2022-06-10T12:46+0500
валентина матвиенко
совет федерации федерального собрания рф
россия
запад
россия
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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Взаимодействие России и Запада необходимо, так как они находятся на одной планете, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Sputnik Беларусь. Москва готова решать проблемы в отношениях с Западом, но при условии, что это не пойдет в вразрез с интересами самой России, рассказала Матвиенко.Спикер отметила глубокую русофобию, которая долгое время направляла политику Запада. По ее словам, это нужно учитывать во всех сферах отношений с западными странами: политике, экономике, культуре.Необходимо принять во внимание, что сегодняшнее давление на Россию - самое масштабное и агрессивное со времен Великой Отечественной войны. Запад и США пытаются устранить Россию из глобальной политической системы. Москва – серьезная преграда на пути гегемонии США и их союзников, считает Матвиенко.Она подчеркнула, что информационное и психологическое давление, которому подверглись россияне, не смогло расколоть общество и подорвать доверие граждан к действующей власти.По мнению политика, уверенность Запада решить "русский вопрос" серьезно пошатнется, когда все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Россия не допустит образования однополярного мира.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также:Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять РоссииВойска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада
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валентина матвиенко, совет федерации федерального собрания рф, россия, запад, европа
Матвиенко: Россия готова закончить конфронтацию с Западом
12:37 10.06.2022 (обновлено: 12:46 10.06.2022)
В отношениях со странами Европы нужно учитывать русофобию с их стороны, заявила спикер парламента.
ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik.
Взаимодействие России и Запада необходимо, так как они находятся на одной планете, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Sputnik Беларусь
.
Москва готова решать проблемы в отношениях с Западом, но при условии, что это не пойдет в вразрез с интересами самой России, рассказала Матвиенко.
"Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", - сообщила она на сайте Совфеда.
Спикер отметила глубокую русофобию, которая долгое время направляла политику Запада. По ее словам, это нужно учитывать во всех сферах отношений с западными странами: политике, экономике, культуре.
Необходимо принять во внимание, что сегодняшнее давление на Россию - самое масштабное и агрессивное со времен Великой Отечественной войны. Запад и США пытаются устранить Россию из глобальной политической системы. Москва – серьезная преграда на пути гегемонии США и их союзников, считает Матвиенко.
Она подчеркнула, что информационное и психологическое давление, которому подверглись россияне, не смогло расколоть общество и подорвать доверие граждан к действующей власти.
"Считаю, этот урок Россией усвоен. Своевременно был принят пакет законов, блокирующих стремление Запада навязать нам свою повестку, вмешиваться в наши внутренние дела", - поделилась мнением спикер.
По мнению политика, уверенность Запада решить "русский вопрос" серьезно пошатнется, когда все задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Россия не допустит образования однополярного мира.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".