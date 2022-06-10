https://uz.sputniknews.ru/20220610/mojno-li-oplatit-ekskursiyu-v-uzbekistane-v-rublyax---otvet-turoperatorov-25187314.html

Можно ли оплатить экскурсию в Узбекистане в рублях — ответ туроператоров

Можно ли оплатить экскурсию в Узбекистане в рублях — ответ туроператоров

Туроператоры РФ внедряют формат оплаты экскурсий за границей заранее и в рублях.

2022-06-10T09:36+0500

2022-06-10T09:36+0500

2022-06-10T09:41+0500

туризм

узбекистан

экскурсия

рубль

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Для удобства туристов-россиян операторы России внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях, то есть экскурсию в рублях можно оплатить заранее — в рамках единого турпакета.Данная практика уже применяется в Узбекистане, а также в Турции, Египте, Таиланде и Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.Практика оплаты экскурсий заранее в рублях началась со Стамбула — именно это направление россияне выбирают в качестве маршрута на выходные и покупают экскурсии заранее, чтобы спланировать график путешествия.Ранее стало известно, что иностранцам для въезда в Узбекистан больше не понадобится сдавать ПЦР-тесты или предоставлять сертификат о вакцинации. Власти республики приняли решение с 10 июня снять временные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на въезд туристов в Узбекистан.Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане до 700 тысяч человек в этом году, что на 30% выше показателей, которые были до пандемии. В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.Популярность Узбекистана со стороны российских туристов уже сейчас значительно выросла, отметили в ведомстве. По итогам майских праздников республика вошла в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха среди россиян.Читайте также:В РЖД назвали дату возобновления пассажирского ж/д сообщения с Узбекистаном

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узбекистан, экскурсия, рубль