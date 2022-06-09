https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-rjd-nazvali-datu-vozobnovleniya-passajirskogo-jd-soobscheniya-s-uzbekistanom-25170871.html

В РЖД назвали дату возобновления пассажирского ж/д сообщения с Узбекистаном

В РЖД назвали дату возобновления пассажирского ж/д сообщения с Узбекистаном

Санитарные ограничения для граждан РФ и Узбекистана при въезде на территории стран сняты.

2022-06-09T17:30+0500

2022-06-09T17:30+0500

2022-06-09T17:35+0500

туризм

узбекистан

ржд

поезд

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. РЖД 23 июня возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе компании."Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. В июне в расписание вернутся … международные поезда формирования ГП "НК "Узбекистон темир йулари" ("Узбекские железные дороги" - ред.)", - говорится в сообщении.Так, с 23 июня начнут курсировать поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям), с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).По информации компании, продажа билетов на эти поезда откроется в ближайшее время. Купить их можно будет за 45 суток до отправления.Отмечается, что все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Узбекистаном было закрыто в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.Читайте также:Россия снимет ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих ж/д транспортом

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узбекистан, ржд, поезд