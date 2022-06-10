https://uz.sputniknews.ru/20220610/na-molodyojnom-soveta-shos-uzbekistan-predlojil-neskolko-initsiativ-25195672.html

На Молодёжном совете ШОС Узбекистан предложил несколько инициатив

На Молодёжном совете ШОС Узбекистан предложил несколько инициатив

Молодёжные мероприятия состоятся уже в этом году.

2022-06-10T12:12+0500

2022-06-10T12:12+0500

2022-06-10T14:28+0500

политика

шос

узбекистан

мероприятие

молодежь

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Ташкенте проходит 15-е заседание Молодёжного совета ШОС. Узбекистан на нем предложил несколько инициатив, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Молодёжные мероприятия состоятся уже в этом году. О них рассказал председатель национальной части Молодёжного совета ШОС в Узбекистане, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев. Планируется организовать чемпионаты по стартапам с учётом успешного проведения конкурса стартап-проектов среди молодежи ШОС "Unicorns ShHT" В Ташкенте."В связи с этим предлагаем проведение данного конкурса в виде ежегодного форума по молодёжным стартапам в странах ШОС в алфавитном порядке", - рассказал Алишер Саъдуллаева.Пройдет конгресс молодёжи Узбекистана и Казахстана в Ташкенте и Бухаре. По словам Саъдуллаева, это связано с достигнутыми договорённостями глав двух республик об эффективном диалоге молодёжи этих стран.Кроме того, в этом году состоится Форум интеллектуальной молодёжи Узбекистана и Индии. О нём также договорились главы обеих стран, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, для объединения усилий волонтёров стран-участниц ШОС Узбекистан предлагает руководству волонтерских организаций, а также самым активным волонтёрам собраться на Международном волонтерском форуме в Бухаре.Также предлагается объединить усилия всех стран-участниц организации в продвижении шахмат в рамках Молодёжного совета ШОС."Для этого предлагаем провести международный шахматный турнир в рамках организации. Рад был узнать, что самыми успешными шахматистами оказались игроки из стран Молодёжного совета ШОС", - заключил Саъдуллаев.По итогам Молодежного совета в рамках организации утвердят программу сотрудничества ШОС в области молодежи на 2022-2023 годы.Читайте также:Взаимодействие в ШОС обеспечит равный доступ населения к качественной медицине - Мусаев

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шос, узбекистан, мероприятие, молодежь