https://uz.sputniknews.ru/20220610/obeschayut-jaru-prognoz-pogody-na-segodnya-25185550.html

Обещают жару: прогноз погоды на сегодня

Обещают жару: прогноз погоды на сегодня

О погоде на сегодня читайте в материале.

2022-06-10T08:41+0500

2022-06-10T08:41+0500

2022-06-10T08:41+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Сегодня днем на основной территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщили в Узгидромете.Во второй половине дня по Каракалпакстану, Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Ташкенте во второй половине дня ожидается незначительный дождь, гроза. Столбик термометра поднимется до 37-39 градусов.По предгорным и горным районам республики местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Воздух прогреется до 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов; по северу составит 28-33 градуса.Читайте также:Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

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