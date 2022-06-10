https://uz.sputniknews.ru/20220610/obeschayut-jaru-prognoz-pogody-na-segodnya-25185550.html
Обещают жару: прогноз погоды на сегодня
Обещают жару: прогноз погоды на сегодня
О погоде на сегодня читайте в материале.
2022-06-10T08:41+0500
2022-06-10T08:41+0500
2022-06-10T08:41+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Сегодня днем на основной территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщили в Узгидромете.Во второй половине дня по Каракалпакстану, Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Ташкенте во второй половине дня ожидается незначительный дождь, гроза. Столбик термометра поднимется до 37-39 градусов.По предгорным и горным районам республики местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Воздух прогреется до 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов; по северу составит 28-33 градуса.Читайте также:Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео
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погода
Обещают жару: прогноз погоды на сегодня
О погоде на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Сегодня днем на основной территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщили в Узгидромете.
Во второй половине дня по Каракалпакстану, Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
В Ташкенте во второй половине дня ожидается незначительный дождь, гроза. Столбик термометра поднимется до 37-39 градусов.
По предгорным и горным районам республики местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Воздух прогреется до 34-39 градусов, по югу и пустынной зоне до 40-42 градусов; по северу составит 28-33 градуса.