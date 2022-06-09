https://uz.sputniknews.ru/20220609/chastichka-dushi-dvux-narodov-v-moskve-startovali-dni-kultury-uzbekistana---video-25177417.html

Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

На концерте в честь открытия культурного фестиваля выступили выдающиеся музыканты, певцы и хореографические коллективы республики.

2022-06-09T20:30+0500

2022-06-09T20:30+0500

2022-06-09T21:32+0500

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дни культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В России проходят дни культуры Узбекистана. Открыл культурный фестиваль большой концерт в Доме русской песни в Москве.С самыми яркими произведениями древней и современной культуры Узбекистана московского зрителя познакомили известные музыканты, певцы, хореографические коллективы, приехавшие из Узбекистана.Зрители концерта смогли насладиться красочным выступлением известных узбекистанских исполнителей, среди которых заслуженные и народные артисты республики, лауреаты международных конкурсов Ширин Маматова, Улугбек Юнусов, Умид Исраилов, ансамбль доиристов "Бек" и другие исполнители. Они познакомили московского зрителя с народными и современными эстрадными песнями и музыкальными композициями.Хореографический коллектив "Навруз" представил народные танцы различных регионов Узбекистана: обрядовые и шуточные, яркими костюмами и грациозными движениями передавая красоту узбекского народа, его культуры и быта. Порадовала зрителей и зажигательная андижанская полька, и знаменитый танец Лазги, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.Известный бахши (сказитель) Бахтиёр Артиков в своем экспрессивном выступлении призвал народы Узбекистана и России к вечной дружбе и взаимопониманию.Об этом же говорила в приветственной речи заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.Продемонстрировали тесную связь между народами и артисты, исполнив – под аккомпанемент узбекских народных инструментов – известный русский романс "Соловей", а также русскую народную композицию "Коробейники" на рубобе.Весь концерт на сцене Дома русской песни выступил камерный оркестр народных инструментов "Согдиана". Помимо аккомпанемента, практически ко всем композициям, оркестр под руководством дирижера Фирузы Абдурахимовой исполнил попурри из саундтреков к известным узбекистанским и российским фильмам. Зрители с радостью пели знакомые песни из "Операции Ы", "Кавказской пленницы", "Ивана Васильевича" и других кинокартин.Из Москвы артисты отправятся в Санкт-Петербург, где пройдет еще один гала-концерт в концертном зале Мариинского театра. Дни культуры Узбекистана в России проходят при поддержке Министерств культуры двух стран, а также посольства Узбекистана в Москве.Читайте также: Узбекистан и Россия: 30 лет вместе — инфографика

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