Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео
20:30 09.06.2022 (обновлено: 21:32 09.06.2022)
На концерте в честь открытия культурного фестиваля выступили выдающиеся музыканты, певцы и хореографические коллективы республики.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В России проходят дни культуры Узбекистана. Открыл культурный фестиваль большой концерт в Доме русской песни в Москве.
С самыми яркими произведениями древней и современной культуры Узбекистана московского зрителя познакомили известные музыканты, певцы, хореографические коллективы, приехавшие из Узбекистана.
© Министерство культуры Российской ФедерацииКак проходят дни узбекской культуры в России
Как проходят дни узбекской культуры в России
© Министерство культуры Российской Федерации
"На протяжении всей нашей многовековой истории культура была и остается величайшей ценностью, формирующей национальное сознание узбекского народа. В ее основе гуманистические идеалы, которые скрепляют наше общество, делая его жизнь духовно и нравственно богатой… Сегодня заслуженные деятели искусств Узбекистана, которые принимают участие в этом концерте, раскроют частичку души нашего народа, красота которой, надеюсь, не оставит никого равнодушным", — сказал в приветственной речи посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Зрители концерта смогли насладиться красочным выступлением известных узбекистанских исполнителей, среди которых заслуженные и народные артисты республики, лауреаты международных конкурсов Ширин Маматова, Улугбек Юнусов, Умид Исраилов, ансамбль доиристов "Бек" и другие исполнители. Они познакомили московского зрителя с народными и современными эстрадными песнями и музыкальными композициями.
© Министерство культуры Российской ФедерацииКак проходят дни узбекской культуры в России
Как проходят дни узбекской культуры в России
© Министерство культуры Российской Федерации
Хореографический коллектив "Навруз" представил народные танцы различных регионов Узбекистана: обрядовые и шуточные, яркими костюмами и грациозными движениями передавая красоту узбекского народа, его культуры и быта. Порадовала зрителей и зажигательная андижанская полька, и знаменитый танец Лазги, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.
Известный бахши (сказитель) Бахтиёр Артиков в своем экспрессивном выступлении призвал народы Узбекистана и России к вечной дружбе и взаимопониманию.
Об этом же говорила в приветственной речи заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.
© Министерство культуры Российской ФедерацииКак проходят дни узбекской культуры в России
Как проходят дни узбекской культуры в России
© Министерство культуры Российской Федерации
"Отношения между нашими странами – это образец дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Народами, которые бережно хранят культуру традиции, хранят и чтят свою историю", — сказала она.
Продемонстрировали тесную связь между народами и артисты, исполнив – под аккомпанемент узбекских народных инструментов – известный русский романс "Соловей", а также русскую народную композицию "Коробейники" на рубобе.
Весь концерт на сцене Дома русской песни выступил камерный оркестр народных инструментов "Согдиана". Помимо аккомпанемента, практически ко всем композициям, оркестр под руководством дирижера Фирузы Абдурахимовой исполнил попурри из саундтреков к известным узбекистанским и российским фильмам. Зрители с радостью пели знакомые песни из "Операции Ы", "Кавказской пленницы", "Ивана Васильевича" и других кинокартин.
© Министерство культуры Российской ФедерацииКак проходят дни узбекской культуры в России
Как проходят дни узбекской культуры в России
© Министерство культуры Российской Федерации
Из Москвы артисты отправятся в Санкт-Петербург, где пройдет еще один гала-концерт в концертном зале Мариинского театра. Дни культуры Узбекистана в России проходят при поддержке Министерств культуры двух стран, а также посольства Узбекистана в Москве.
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