https://uz.sputniknews.ru/20220610/putin-poobeschal-priexat-v-turmenistan-25215375.html
Путин пообещал приехать в Турменистан
Путин пообещал приехать в Турменистан
Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Москву.
2022-06-10T20:39+0500
2022-06-10T20:39+0500
2022-06-10T20:44+0500
россия
владимир путин
туркменистан
россия
визит
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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин пообещал приехать с официальным визитом в Туркменистан, приняв приглашение президента этой страны Сердара Бердымухамедова, сообщает РИА Новости.Недавно избранный глава Туркменистана прибыл в Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Сердар Бердымухамедов пригласил Владимира Путина посетить Туркменистан в любое удобное время.Это первый официальный визит Бердымухамедова на посту президента. Он отметил важность развития всестороннего сотрудничества между двумя государствами. Бердымухамедов и Путин обсудили сотрудничество по Каспию, биологической безопасности в регионе, экологии и других сферах.Читайте также: Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран
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владимир путин, туркменистан, россия, визит
Путин пообещал приехать в Турменистан
20:39 10.06.2022 (обновлено: 20:44 10.06.2022)
Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Москву.
ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik.
Президент России Владимир Путин пообещал приехать с официальным визитом в Туркменистан, приняв приглашение президента этой страны Сердара Бердымухамедова, сообщает РИА Новости
.
Недавно избранный глава Туркменистана прибыл в Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами.
Сердар Бердымухамедов пригласил Владимира Путина посетить Туркменистан в любое удобное время.
"Обязательно воспользуюсь приглашением", - сказал российский лидер.
Это первый официальный визит Бердымухамедова на посту президента. Он отметил важность развития всестороннего сотрудничества между двумя государствами.
"В Туркменистане и Российской Федерации высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве", - сказал президент Туркмении.
Бердымухамедов и Путин обсудили сотрудничество по Каспию, биологической безопасности в регионе, экологии и других сферах.