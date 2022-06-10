https://uz.sputniknews.ru/20220610/putin-poobeschal-priexat-v-turmenistan-25215375.html

Путин пообещал приехать в Турменистан

Путин пообещал приехать в Турменистан

Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Москву.

2022-06-10T20:39+0500

2022-06-10T20:39+0500

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россия

владимир путин

туркменистан

россия

визит

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ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин пообещал приехать с официальным визитом в Туркменистан, приняв приглашение президента этой страны Сердара Бердымухамедова, сообщает РИА Новости.Недавно избранный глава Туркменистана прибыл в Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Сердар Бердымухамедов пригласил Владимира Путина посетить Туркменистан в любое удобное время.Это первый официальный визит Бердымухамедова на посту президента. Он отметил важность развития всестороннего сотрудничества между двумя государствами. Бердымухамедов и Путин обсудили сотрудничество по Каспию, биологической безопасности в регионе, экологии и других сферах.Читайте также: Диалог на основе равноправия и уважения: Мальгинов об отношениях двух стран

россия

туркменистан

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владимир путин, туркменистан, россия, визит