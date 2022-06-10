https://uz.sputniknews.ru/20220610/skolko-letnix-lagerey-uzbekistana-gotovy-prinyat-detey-na-kanikulax-25192729.html
Сколько летних лагерей Узбекистана готовы принять детей на каникулах
Сколько летних лагерей Узбекистана готовы принять детей на каникулах
На мероприятия для детей, проводимые в период летних каникул, выделят 100 млрд сумов.
2022-06-10T11:47+0500
2022-06-10T11:47+0500
2022-06-10T11:47+0500
общество
узбекистан
лагерь
дети
каникулы
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Как Узбекистан готовится к организации отдыха детей в летних лагерях? На этот вопрос ответила руководитель информационной службы Министерства народного образования (МНО) Лайло Рустамова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).В нынешний сезон к приему детей по стране подготовили 1 131 лагерь. Это 205 стационарных и 926 оздоровительных площадок, уточнила Лайло Рустамова. Провести время в летних лагерях смогут почти 298 тысяч детей.Кроме того, в 533 общеобразовательных школах начнут работу оздоровительные площадки для 48 тысяч детей.Более 1,2 учащихся при этом смогут поучаствовать в различных конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях - порядка 20 таких мероприятий пройдет за сезон. В целом на мероприятия в период летних каникул и летние лагеря государство выделит свыше 100 млрд. сумов.Читайте также:Сколько школьников смогут отдохнуть в новом лагере в Ферганской области - фото
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узбекистан, лагерь, дети, каникулы
Сколько летних лагерей Узбекистана готовы принять детей на каникулах
На мероприятия для детей, проводимые в период летних каникул, а также работу лагерей выделят 100 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Как Узбекистан готовится к организации отдыха детей в летних лагерях? На этот вопрос ответила руководитель информационной службы Министерства народного образования (МНО) Лайло Рустамова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
В нынешний сезон к приему детей по стране подготовили 1 131 лагерь. Это 205 стационарных и 926 оздоровительных площадок, уточнила Лайло Рустамова. Провести время в летних лагерях смогут почти 298 тысяч детей.
Кроме того, в 533 общеобразовательных школах начнут работу оздоровительные площадки для 48 тысяч детей.
Более 1,2 учащихся при этом смогут поучаствовать в различных конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях - порядка 20 таких мероприятий пройдет за сезон. В целом на мероприятия в период летних каникул и летние лагеря государство выделит свыше 100 млрд. сумов.