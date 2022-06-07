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Сколько школьников смогут отдохнуть в новом лагере в Ферганской области - фото
Сколько школьников смогут отдохнуть в новом лагере в Ферганской области - фото
В Ферганской области построили детский оздоровительный лагерь "Сох".
2022-06-07T16:37+0500
2022-06-07T16:37+0500
общество
ферганская область
школьники
лагерь
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) "Сох" построили в Сохском районе Ферганской области. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Узбекистана.По данным федерации, ДОЛ "Сох" занимает территорию в пять гектаров. Стоимость проекта – 27,5 млрд сумов.Всего ДОЛ "Сох" рассчитан на 200 мест. В этом сезоне в течение пяти смен здесь смогут отдохнуть и оздоровиться одна тысяча школьников.В лагере возвели современные корпуса, бассейн, спортивную и детскую площадки, фонтаны и беседки.Для укрепления знаний и навыков детей по интересующим их направлениям лагерь оснастили информационно-ресурсным центром, библиотекой, амфитеатром, центром культуры и просветительства, запустили множество кружков, отмечает Федерация профсоюзов.Напомним, в ходе сезона в каждом детском лагере организуют круглосуточное дежурство сотрудников не только внутренних дел, но и пожарной безопасности, медработников, специалистов коммунальной сферы. Заезд и выезд детей из лагеря будут сопровождать сотрудники безопасности дорожного движения. Также во всех лагерях приняты меры и организованы специальные уголки по пожарной безопасности.Читайте также:Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭ
ферганская область
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ферганская область, школьники, лагерь

Сколько школьников смогут отдохнуть в новом лагере в Ферганской области - фото

16:37 07.06.2022
© газета Федерации профсоюзовОткрытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© газета Федерации профсоюзов
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В Ферганской области построили детский оздоровительный лагерь "Сох".
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) "Сох" построили в Сохском районе Ферганской области. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Узбекистана.
© газета Федерации профсоюзовОткрытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
© газета Федерации профсоюзов
По данным федерации, ДОЛ "Сох" занимает территорию в пять гектаров. Стоимость проекта – 27,5 млрд сумов.
© газета Федерации профсоюзовОткрытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
© газета Федерации профсоюзов
Всего ДОЛ "Сох" рассчитан на 200 мест. В этом сезоне в течение пяти смен здесь смогут отдохнуть и оздоровиться одна тысяча школьников.
© газета Федерации профсоюзовОткрытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
© газета Федерации профсоюзов
В лагере возвели современные корпуса, бассейн, спортивную и детскую площадки, фонтаны и беседки.
© газета Федерации профсоюзовОткрытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
© газета Федерации профсоюзов
Для укрепления знаний и навыков детей по интересующим их направлениям лагерь оснастили информационно-ресурсным центром, библиотекой, амфитеатром, центром культуры и просветительства, запустили множество кружков, отмечает Федерация профсоюзов.
© газета Федерации профсоюзовОткрытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
Открытие детского оздоровительного лагеря Сох в Ферганской области
© газета Федерации профсоюзов
Напомним, в ходе сезона в каждом детском лагере организуют круглосуточное дежурство сотрудников не только внутренних дел, но и пожарной безопасности, медработников, специалистов коммунальной сферы. Заезд и выезд детей из лагеря будут сопровождать сотрудники безопасности дорожного движения. Также во всех лагерях приняты меры и организованы специальные уголки по пожарной безопасности.
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