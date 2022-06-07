https://uz.sputniknews.ru/20220607/skolko-shkolnikov-smogut-otdoxnut-v-novom-lagere-v-ferganskoy-oblasti---foto-25098203.html

Сколько школьников смогут отдохнуть в новом лагере в Ферганской области - фото

Сколько школьников смогут отдохнуть в новом лагере в Ферганской области - фото

В Ферганской области построили детский оздоровительный лагерь "Сох".

2022-06-07T16:37+0500

2022-06-07T16:37+0500

2022-06-07T16:37+0500

общество

ферганская область

школьники

лагерь

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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) "Сох" построили в Сохском районе Ферганской области. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Узбекистана.По данным федерации, ДОЛ "Сох" занимает территорию в пять гектаров. Стоимость проекта – 27,5 млрд сумов.Всего ДОЛ "Сох" рассчитан на 200 мест. В этом сезоне в течение пяти смен здесь смогут отдохнуть и оздоровиться одна тысяча школьников.В лагере возвели современные корпуса, бассейн, спортивную и детскую площадки, фонтаны и беседки.Для укрепления знаний и навыков детей по интересующим их направлениям лагерь оснастили информационно-ресурсным центром, библиотекой, амфитеатром, центром культуры и просветительства, запустили множество кружков, отмечает Федерация профсоюзов.Напомним, в ходе сезона в каждом детском лагере организуют круглосуточное дежурство сотрудников не только внутренних дел, но и пожарной безопасности, медработников, специалистов коммунальной сферы. Заезд и выезд детей из лагеря будут сопровождать сотрудники безопасности дорожного движения. Также во всех лагерях приняты меры и организованы специальные уголки по пожарной безопасности.Читайте также:Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭ

ферганская область

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ферганская область, школьники, лагерь