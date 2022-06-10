https://uz.sputniknews.ru/20220610/v-kakix-regionax-rossii-otkrylis-predstavitelstva-uzbekistana-25187012.html

В каких регионах России открылись представительства Узбекистана

В каких регионах России открылись представительства Узбекистана

Услугами Агентства воспользовались 76 тыс. человек.

2022-06-10T10:40+0500

2022-06-10T10:40+0500

2022-06-10T10:40+0500

россия

узбекистан

представительство

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Первого июня в нескольких регионах России открылись представительства Узбекистана.Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы Агентства внешней трудовой миграции Ортикходжа Норов.Агентство открыло новые офисы в Туле, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, в Амурской области и Пермском крае Российской Федерации, а также в Шымкенте (Казахстан) и Стамбуле (Турция).До этого представительства Узбекистана открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Кванджу (Республика Корея).Около 22 тыс. граждан, желающих работать за границей, прошли обучение в центрах профессионального образования Узбекистана.Услугами Агентства воспользовались 76 тыс. человек, в частности, консультациями и юридической помощью. Социальную помощь оказали 4631 гражданину, материальную помощь получили 1412 человек, в том числе 710 человек получили единовременную материальную помощь в размере двух БРВ на общую сумму $33 370.Кроме того, сотрудники Агентства разместили 55 человек во временных хостелах, а 338 гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, помогли вернуться в Узбекистан.За последние пять месяцев 6 009 граждан отправились на адресную работу в Россию, Южную Корею, Казахстан, Турцию, Германию и Японию.Читайте также:Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут расти

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узбекистан, представительство, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана