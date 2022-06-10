https://uz.sputniknews.ru/20220610/video-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-na-podeme---grozin-25215144.html

Видео: отношения России и Узбекистана на подъеме - Грозин

Видео: отношения России и Узбекистана на подъеме - Грозин

В Российской Федерации 12 июня отмечается государственный праздник – День России. Что значат для Узбекистана отношения со своим главным торговым партнером, рассказывает политолог.

2022-06-10T21:30+0500

2022-06-10T21:30+0500

2022-06-10T21:30+0500

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В Узбекистане проживает миллионная диаспора российских соотечественников. При этом президент Шавкат Мирзиеев считает их неотъемлемой частью народа Узбекистана, о чем не раз говорил на своих выступлениях.В чем еще выражается единение двух народов и стран, корреспондент Sputnik обсудила с руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным.Отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, считает он. Государства живут в постоянном процессе укрепления связей по всем направлениям.В текущих геополитических условиях всему центрально-азиатскому региону необходимо выстраивать интеграционные процессы с Россией, усиливать и расширять их, отмечает Грозин.Почему так важно для Москвы и Ташкента сотрудничество в образовательной сфере, смотрите в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

россия, узбекистан, отношения, день россии, видео