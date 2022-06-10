https://uz.sputniknews.ru/20220610/video-otnosheniya-rossii-i-uzbekistana-na-podeme---grozin-25215144.html
Видео: отношения России и Узбекистана на подъеме - Грозин
Видео: отношения России и Узбекистана на подъеме - Грозин
В Российской Федерации 12 июня отмечается государственный праздник – День России. Что значат для Узбекистана отношения со своим главным торговым партнером, рассказывает политолог.
2022-06-10T21:30+0500
2022-06-10T21:30+0500
2022-06-10T21:30+0500
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узбекистан
отношения
день россии
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В Узбекистане проживает миллионная диаспора российских соотечественников. При этом президент Шавкат Мирзиеев считает их неотъемлемой частью народа Узбекистана, о чем не раз говорил на своих выступлениях.В чем еще выражается единение двух народов и стран, корреспондент Sputnik обсудила с руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным.Отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, считает он. Государства живут в постоянном процессе укрепления связей по всем направлениям.В текущих геополитических условиях всему центрально-азиатскому региону необходимо выстраивать интеграционные процессы с Россией, усиливать и расширять их, отмечает Грозин.Почему так важно для Москвы и Ташкента сотрудничество в образовательной сфере, смотрите в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, узбекистан, отношения, день россии, видео
Видео: отношения России и Узбекистана на подъеме - Грозин
В Российской Федерации 12 июня отмечается государственный праздник – День России. Что значат для Узбекистана отношения со своим главным торговым партнером, рассказывает политолог.
В Узбекистане проживает миллионная диаспора российских соотечественников. При этом президент Шавкат Мирзиеев считает их неотъемлемой частью народа Узбекистана, о чем не раз говорил на своих выступлениях.
В чем еще выражается единение двух народов и стран, корреспондент Sputnik
обсудила с руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным.
Отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, считает он. Государства живут в постоянном процессе укрепления связей по всем направлениям.
"Культурно-гуманитарные связи России и Узбекистана во многом зависят от экономической составляющей. Двусторонние связи с Москвой, равно как и статус наблюдателя в ЕАЭС, помогают Ташкенту развивать не только торговлю, но и сохранять социальную стабильность и безопасность", - объясняет политолог.
В текущих геополитических условиях всему центрально-азиатскому региону необходимо выстраивать интеграционные процессы с Россией, усиливать и расширять их, отмечает Грозин.
Почему так важно для Москвы и Ташкента сотрудничество в образовательной сфере, смотрите в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
.