Выиграют все: эксперт оценил сотрудничество Центральной Азии, России и Китая
Как КНР в ближайшем будущем может развивать отношения со странами Центральной Азии и Россией рассказал политолог Бахтиёр Эргашев.
Львиная доля международных новостей на этой неделе оказалась связана с Китаем. Прежде всего, 8 июня в столице Казахстана Нур-Султане состоялось третье совещание министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Китай". Ну а 10 июня стало известно об открытии масштабного российско-китайского проекта - международного автомобильного моста, который связал города Благовещенск и Хэйхэ.
Как КНР в ближайшем будущем может развивать отношения со странами Центральной Азии и Россией? Ответить на этот вопрос Sputnik Узбекистан попросил директора Центра исследовательских инициатив "Ma`no" Бахтиёра Эргашева.
Об экономических плюсах
Важным шагом по итогам совещания министров иностранных дел стало принятие формата Дорожной карты. Как сообщал Sputnik Казахстан, карта охватывает различные стратегически важные для Центральной Азии и Китая направления – среди них безопасность, энергетика, промышленность, борьба с изменением климата, IT-индустрия, а также транспорт и логистика.
"В 2015 году президент России говорил, что нужно сопряжение между проектом "Один поезд-один путь" и ЕАЭС. Сближение Центральной Азии и Китая не должно восприниматься через призму "кто-то должен победить, а кто-то проиграть", - считает Бахтиёр Эргашев. - Развитие внутриевразийских транспортных коридоров, которые бы связывали страны и регионы большого макрорегиона – Евразии, на самом деле работает на всех и опосредованный эффект получает большинство участников рынка".
Для Казахстана, Кыргызстана и России, как для стран-членов ЕАЭС, Китай играет особенную роль в рамках экономического союза. Как отмечал ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, для ЕАЭС "главным партнером стал Китай". По данным комиссии за январь текущего года, на Китай приходится 19,9% в общем объеме внешней торговли ЕАЭС, таким образом он занимает первое место в списке основных торговых партнеров союза.
Новое мироустройство – новая логистика
Становление нового миропорядка, сопровождаемое санкциями, влияет и на логистику.
"Глобальный мир находится на пороге трансформации глобальных логистических маршрутов. Сложившиеся маршруты будут меняться. Ведь не зря президент России говорил о том, что в той же энергетической сфере Россия должна повернуться на восток и на юг. А это не только морские маршруты-перевозки, это еще и сухопутные маршруты. И эти маршруты должны работать на то, чтобы объединять регион", - говорит Эргашев.
К слову, как заявил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Москва часто говорит о развороте на восток, но его нельзя сделать декоративно.
"Для того чтобы он состоялся, нужно расширение Транссиба на строительство мостов через Амур", - прокомментировал он открытие международного автомобильного моста между Благовещенском и Хэйхэ, рассчитанного в основном на грузоперевозки.
Строительство моста началось еще в декабре 2016 года и обошлось в 19 млрд рублей, 14 из которых были вложены на территории России. Однако, как уточнил Трутнев в интервью РИА Новости, данный проект себя окупит, поскольку сокращает дорогу на 300 километров. Соответственно, снижаются и транспортные издержки, а вот возможности для пропуска большего количества транспорта растут. Каждый день по мосту смогут проезжать до 630 грузовых автомобилей.
Альтернативных маршрутов должно быть больше
Появление новых транспортных коридоров хорошо, поскольку в них заинтересован любой предприниматель, считает Бахтиёр Эргашев.
"Чем больше дорог, коридоров, альтернативных транспортных маршрутов, тем больше выбора у предпринимателей выстраивать наиболее оптимальные маршруты. Поэтому каждый новый маршрут, новая логистическая цепочка дают большой мультипликативный эффект – возможность бизнесу выбирать более удобные маршруты. Каждый проект, который сейчас реализуется в Евразии, работает на то, чтобы обеспечить больший экономический эффект от сотрудничества в масштабах большого евразийского континента", - заявил эксперт.
Россия рассматривает строительство еще двух потенциальных мостов с Китаем. Между тем, в развитии транспортных коридоров, связанных как с Китаем, так и со странами ближнего зарубежья заинтересован и Узбекистан. Как стало известно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая этого года, республика планирует приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги "Узбекистан – Кыргызстан – Китай". Данный маршрут дополнит существующие железнодорожные магистрали по направлению Восток – Запад.