https://uz.sputniknews.ru/20220610/vyigrayut-vse-ekspert-otsenil-sotrudnichestvo-tsentralnoy-azii-rossii-i-kitaya-25213900.html

Выиграют все: эксперт оценил сотрудничество Центральной Азии, России и Китая

Выиграют все: эксперт оценил сотрудничество Центральной Азии, России и Китая

Как КНР в ближайшем будущем может развивать отношения со странами Центральной Азии и Россией рассказал политолог Бахтиёр Эргашев.

2022-06-10T18:57+0500

2022-06-10T18:57+0500

2022-06-10T18:57+0500

политика

китай

россия

центральная азия

бахтиёр эргашев

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Львиная доля международных новостей на этой неделе оказалась связана с Китаем. Прежде всего, 8 июня в столице Казахстана Нур-Султане состоялось третье совещание министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Китай". Ну а 10 июня стало известно об открытии масштабного российско-китайского проекта - международного автомобильного моста, который связал города Благовещенск и Хэйхэ.Как КНР в ближайшем будущем может развивать отношения со странами Центральной Азии и Россией? Ответить на этот вопрос Sputnik Узбекистан попросил директора Центра исследовательских инициатив "Ma`no" Бахтиёра Эргашева.Об экономических плюсахВажным шагом по итогам совещания министров иностранных дел стало принятие формата Дорожной карты. Как сообщал Sputnik Казахстан, карта охватывает различные стратегически важные для Центральной Азии и Китая направления – среди них безопасность, энергетика, промышленность, борьба с изменением климата, IT-индустрия, а также транспорт и логистика.Для Казахстана, Кыргызстана и России, как для стран-членов ЕАЭС, Китай играет особенную роль в рамках экономического союза. Как отмечал ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, для ЕАЭС "главным партнером стал Китай". По данным комиссии за январь текущего года, на Китай приходится 19,9% в общем объеме внешней торговли ЕАЭС, таким образом он занимает первое место в списке основных торговых партнеров союза.Новое мироустройство – новая логистикаСтановление нового миропорядка, сопровождаемое санкциями, влияет и на логистику.К слову, как заявил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Москва часто говорит о развороте на восток, но его нельзя сделать декоративно.Строительство моста началось еще в декабре 2016 года и обошлось в 19 млрд рублей, 14 из которых были вложены на территории России. Однако, как уточнил Трутнев в интервью РИА Новости, данный проект себя окупит, поскольку сокращает дорогу на 300 километров. Соответственно, снижаются и транспортные издержки, а вот возможности для пропуска большего количества транспорта растут. Каждый день по мосту смогут проезжать до 630 грузовых автомобилей.Альтернативных маршрутов должно быть большеПоявление новых транспортных коридоров хорошо, поскольку в них заинтересован любой предприниматель, считает Бахтиёр Эргашев.Россия рассматривает строительство еще двух потенциальных мостов с Китаем. Между тем, в развитии транспортных коридоров, связанных как с Китаем, так и со странами ближнего зарубежья заинтересован и Узбекистан. Как стало известно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая этого года, республика планирует приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги "Узбекистан – Кыргызстан – Китай". Данный маршрут дополнит существующие железнодорожные магистрали по направлению Восток – Запад.Читайте также: Видео: открылся первый автомобильный мост между Россией и Китаем

китай

россия

центральная азия

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китай, россия, центральная азия, бахтиёр эргашев