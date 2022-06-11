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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что происходит с организмом в жару
Что происходит с организмом в жару
Ответ на самый популярный вопрос сезона, о влиянии жары на здоровье и рекомендации, как не угореть в прямом смысле слова – в специальной справке Sputnik.
2022-06-11T09:00+0500
2022-06-11T10:15+0500
это интересно
жара
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Мы любим лето не только за долгие прогулки, отпуск и погоду, но и за хорошее самочувствие. Этому способствует солнце и дополнительная доза витамина D, который отвечает за здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитет и настроение. Но вот когда на смену комфортной погоде приходит аномальная жара, все резко меняется, и появляется риск получить проблемы со здоровьем и сбой в организме.Так как же жара влияет на организм и что нужно сделать, чтобы пережить лето без последствий – читайте в рекомендациях Sputnik Беларусь.Жара со знаком "минус"Как спасти себя от жары?Читайте также: Сколько черешни можно съедать в день
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жара

Что происходит с организмом в жару

09:00 11.06.2022 (обновлено: 10:15 11.06.2022)
© SputnikФонтан в Ташкенте
Фонтан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2022
© Sputnik
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Ответ на самый популярный вопрос сезона, о влиянии жары на здоровье и рекомендации, как не угореть в прямом смысле слова – в специальной справке Sputnik.
Мы любим лето не только за долгие прогулки, отпуск и погоду, но и за хорошее самочувствие. Этому способствует солнце и дополнительная доза витамина D, который отвечает за здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитет и настроение. Но вот когда на смену комфортной погоде приходит аномальная жара, все резко меняется, и появляется риск получить проблемы со здоровьем и сбой в организме.
Так как же жара влияет на организм и что нужно сделать, чтобы пережить лето без последствий – читайте в рекомендациях Sputnik Беларусь.

Жара со знаком "минус"

Летом каждый может столкнуться с аффективным расстройством. И хотя чаще оно случается в осенне-зимний сезон, обилие солнца и духота в квартире могут вызвать бессонницу. А следом – разбитость и эмоциональные всплески.
Также всегда есть риск тепловой мигрени. Такую головную боль также могут вызвать все те же факторы – яркий свет и душные помещения.
Мало кто догадывается, но жаркое лето – самый стрессовый период в году. Ученые доказали, что уровень кортизола (гормона стресса) в летнее время возрастает.
Жара раздражает и напрямую влияет на поведение человека. По результатам исследований, люди быстрее утомляются и перестают работать продуктивно. А все потому, что просто не хватает сил.
Из-за жары нарушается водный и солевой баланс, за счет чего начинают голодать клетки организма, и увеличивается риск сердечных приступов.
Жара провоцирует солнечные удары. Главные симптомы: повышение температуры, учащенное сердцебиение, головокружение и даже тошнота.
Обезвоживание – один из главных спутников жары. Вот почему так важно пить воду и отказаться от сладкой газировки, соков и мороженого.
Прямое воздействие ультрафиолетовых лучей может спровоцировать опухоли, а также убыстрить процесс старения кожи.

Как спасти себя от жары?

Гуляйте не по раскаленному центру города, а по парку.
Носите солнцезащитные очки, панамы и пользуйтесь кремами с SPF-защитой.
Пейте воду в больших количествах и ешьте легкую пищу.
Откажитесь от спиртных напитков.
Не перебарщивайте с кондиционером (опасность в перепаде температур).
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Сколько черешни можно съедать в день
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