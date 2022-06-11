https://uz.sputniknews.ru/20220611/25216399.html

Что происходит с организмом в жару

Что происходит с организмом в жару

Ответ на самый популярный вопрос сезона, о влиянии жары на здоровье и рекомендации, как не угореть в прямом смысле слова – в специальной справке Sputnik.

2022-06-11T09:00+0500

2022-06-11T09:00+0500

2022-06-11T10:15+0500

это интересно

жара

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Мы любим лето не только за долгие прогулки, отпуск и погоду, но и за хорошее самочувствие. Этому способствует солнце и дополнительная доза витамина D, который отвечает за здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитет и настроение. Но вот когда на смену комфортной погоде приходит аномальная жара, все резко меняется, и появляется риск получить проблемы со здоровьем и сбой в организме.Так как же жара влияет на организм и что нужно сделать, чтобы пережить лето без последствий – читайте в рекомендациях Sputnik Беларусь.Жара со знаком "минус"Как спасти себя от жары?Читайте также: Сколько черешни можно съедать в день

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