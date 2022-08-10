Как жара влияет на организм - врач
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Ответ на самый популярный вопрос сезона, о влиянии жары на здоровье и рекомендации, как не угореть в прямом смысле слова – в специальной справке Sputnik.
Мы любим лето не только за долгие прогулки, отпуск и погоду, но и за хорошее самочувствие. Этому способствует солнце и дополнительная доза витамина D, который отвечает за здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитет и настроение. Но вот когда на смену комфортной погоде приходит аномальная жара, все резко меняется, и появляется риск получить проблемы со здоровьем и сбой в организме.
Так как же жара влияет на организм и что нужно сделать, чтобы пережить лето без последствий – читайте в рекомендациях Sputnik Беларусь.
Жара со знаком "минус"
Летом каждый может столкнуться с аффективным расстройством. И хотя чаще оно случается в осенне-зимний сезон, обилие солнца и духота в квартире могут вызвать бессонницу. А следом – разбитость и эмоциональные всплески.
Также всегда есть риск тепловой мигрени. Такую головную боль также могут вызвать все те же факторы – яркий свет и душные помещения.
Мало кто догадывается, но жаркое лето – самый стрессовый период в году. Ученые доказали, что уровень кортизола (гормона стресса) в летнее время возрастает.
Жара раздражает и напрямую влияет на поведение человека. По результатам исследований, люди быстрее утомляются и перестают работать продуктивно. А все потому, что просто не хватает сил.
Из-за жары нарушается водный и солевой баланс, за счет чего начинают голодать клетки организма, и увеличивается риск сердечных приступов.
Жара провоцирует солнечные удары. Главные симптомы: повышение температуры, учащенное сердцебиение, головокружение и даже тошнота.
Обезвоживание – один из главных спутников жары. Вот почему так важно пить воду и отказаться от сладкой газировки, соков и мороженого.
Прямое воздействие ультрафиолетовых лучей может спровоцировать опухоли, а также убыстрить процесс старения кожи.
Как спасти себя от жары?
Гуляйте не по раскаленному центру города, а по парку.
Носите солнцезащитные очки, панамы и пользуйтесь кремами с SPF-защитой.
Пейте воду в больших количествах и ешьте легкую пищу.
Откажитесь от спиртных напитков.
Не перебарщивайте с кондиционером (опасность в перепаде температур).
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